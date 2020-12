Bitcoin: estas son las estafas más comunes

Invertir en bolsa y, por qué no, en criptomonedas, es algo que podemos realizar fácilmente en cualquier plataforma, tal y como nos indican en Insider24. Afortunadamente, la bolsa está ahora al alcance de cualquiera y poder dar una salida a nuestros ahorros en forma de beneficios es algo que siempre tenemos a mano.

Las criptomonedas, todas nacidas a la sombra del Bitcoin, son unos productos que están llamados a cambiar la manera en la que realizamos operaciones comerciales. De hecho, ya hay negocios que admiten pagos en esta moneda, basada en la tecnología del blockchain y que empezaron a despuntar hace ya una década. Pero claro está, son también una forma de generar interés, ya que su extrema volatilidad puede provocar altas ganancias en muy poco tiempo. Esto da lugar a que se produzcan estafas alrededor de estos productos. Por eso, te invitamos a conocer cuáles son las Estafas comunes Bitcoin y cómo puedes evitarlas.

Las estafas más comunes basadas en el Bitcoin

Todas ellas giran en torno a algo muy jugoso, la posibilidad de ganar mucho dinero en muy poco tiempo, un viejo truco. Para ello, no vacilan en proporcionar falsos testimonios de personas que se han enriquecido rápidamente gracias al Bitcoin. Por otro lado, ofrecen un método sencillo e infalible, en el que en un principio no hay que realizar ninguna inversión, o esta es irrisoria, pero a medida que quieres obtener más, has de pagar para conseguirlo.

Estas estafas están basadas en la ilusión de, generalmente, los recién llegados a este mundo, que ven en el Bitcoin una manera de generar ingresos. Porque no hay nada como alguien que ha anulado su capacidad de raciocinio bajo los efectos del dinero fácil para conseguir lo que se proponga. Es decir, si los estafadores consiguen generar ilusión, sabrán que van a tener a personas dispuestas a hacer lo que sea por hacer del Bitcoin un medio de vida.

Para comenzar, las plataformas de estafas de Bitcoin más comunes tienen como peculiaridad que su nombre comienza por el de la criptomoneda, Bitcoin. Posteriormente tenemos a Evolution, Revolution, Compass, Code o Profit, de tal forma que quedarán como Bitcoin Evolution o Bitcoin Code, por poner solo 2 ejemplos.

Estas plataformas, disfrazadas de esta manera, aunque no son más que páginas webs simples, tienen todas las mismas características, prometen altos beneficios gracias a la criptomoneda de moda. Están envueltas de un falso aura de exclusividad, de hecho, Bitcoin Compass se presenta como una plataforma de exclusivos millonarios. Si tan exclusiva es, ¿qué hace entonces mostrándose en internet a disposición de cualquiera?

Por otro lado, hacen uso de una palabrería técnica que no hace más que enredar, sobre todo a los recién llegados, los más fáciles de estafar. Prometen un retorno de lo invertido con unos suculentos beneficios, y todo ello gracias a un robot especial que realiza las inversiones en el momento adecuado. Es decir, que poseen la fórmula perfecta que no falla y se la ofrecen a los incautos. Es la gallina de los huevos de oro versión 3.0.

En un principio, todo parece bonito y sencillo, es más, hasta es gratuito. Pero cuando ya estás atrapado con la promesa de hacerte millonario llega el primer gancho: has de hacer una inversión inicial para que puedas seguir avanzando y tu camino al éxito y la riqueza se aplane. Ya se sabe, toda recompensa requiere de un sacrificio. Pero obviamente, tu dinero no regresa nunca, y tus ilusiones se diluyen, ya que la estafa se ha consumado. Muchas personas, por vergüenza, no se atreven a denunciar, y quienes las hacen se encuentran con dificultades de todo tipo, ya que estas plataformas no se encuentran reguladas de ninguna manera. Quienes están detrás de ellas, saben esconder muy bien su identidad para que sea muy complejo localizarles.

Por eso, no te desanimes a invertir en criptomonedas, pero hazlo siempre en plataformas legales y de renombre, capaces de dar una respuesta eficaz a tus dudas, y que, además, se encuentran plenamente reguladas por leyes de ámbito europeo. Invertir en Bitcoin es siempre algo que puede reportarnos beneficios si sabemos elegir el momento adecuado. Aunque se trate de una moneda que sufre grandes variaciones, este 2020 tendrá un beneficio acumulado del 43%, puede ser una buena manera de invertir.

Desconfía de quién te ofrece una rentabilidad máxima sin apenas hacer nada, operar en bolsa no es algo sencillo ni que esté al alcance de cualquiera sin los conocimientos pertinentes. A la sombra de plataformas legales y conocidas se esconden otras que, bajo una apariencia de éxito, no tienen más que mísera para quienes se deciden invertir en ellas. Por eso, huye de Bitcoin Evolution, de Bitcoin Revolution, de Bitcoin Compass, de Bitcoin Code y de Bitcoin Profit. Acabarán con tus ilusiones y con tu capital en muy poco tiempo.