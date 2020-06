El bingo deja los balcones y vuelve a sus locales

Con la entrada de la fase en 3 en Galicia y el alivio de muchas de las medidas restrictivas que se siguen extendiendo por todo el entramado económico de la comunidad, multitud de actividades regresan a la “nueva normalidad”. La entrada en esta nueva etapa de la desescalada permite que la oferta de ocio se amplíe y que muchos negocios reabran sus puertas. ¿Recuerdan aquellas imágenes del inicio del confinamiento de bloques de urbanizaciones jugando al bingo desde sus terrazas? Por muy cómicas que pudieron parecer en su momento, fueron un fiel reflejo de lo que estaba ocasionando el aislamiento social en la ciudadanía. En los próximos días podrán repetirse esas secuencias en su sitio, en los centros de ocio.

Esta modalidad de bingo casero pudo observarse en barrios como el de la Pastora, de Vigo. Allí una vecina aficionada a este juego se encargó de introducir en los buzones de sus vecinos unos cartones con los que poder jugar. A las siete de la tarde, antes de salir a dedicar los correspondientes aplausos al personal sanitario, todos los participantes salían a sus balcones boli en mano dispuestos a tachar sus números. La responsable de la iniciativa se encargaba de cantar los números y el ganador se adjudicaba una botella de vino que el resto de vecinos se encargaban de llevarle hasta su puerta mediante el ascensor. Rudimentario, pero efectivo en cuanto al cumplimiento de las medidas de distanciamiento. Y sobre todo, muy divertido.

Hasta la llegada de este mes de junio, las salas de bingo han permanecido cerradas, junto a salas recreativas, salones de apuestas y sorteos de la ONCE. El medio online es el único que se ha podido salvar de la criba, a pesar de que desde el Gobierno central se aprobó un decreto por el que se les impedía realizar promociones durante el correspondiente estado de alarma. Con muchas limitaciones en la oferta de cara a su audiencia, lo cierto es que para los operadores con diferentes secciones de juego, las máquinas de bingo han supuesto un soplo de aire fresco y ese elemento diferenciador para mantener su atractivo. En el mercado se han visto catálogos que incluyen desde máquinas nuevas a las más clásicas y son estas las que han prevalecido con respecto a otros juegos de mesa.

A ellos se suman ahora tanto los sorteos de lotería como los propios bingos. Desde el pasado lunes 8 de junio los establecimientos más valientes están reabriendo sus puertas, aunque muchos de ellos prefieren esperar al próximo mes de julio para retomar el negocio de forma definitiva. Serafín Portas, presidente de la Asociación Galega de Empresas Operadoras (AEGO), lo confirmó en una de sus intervenciones en un seminario destinado a charlar sobre las preocupaciones del sector y sacado a la luz por AZARplus: "La mayoría de empresas van a esperar al mes que viene, ya que sino tendríamos la obligación de pagar el trimestre completo. Estamos solicitando que se haga por días, es decir, que podamos activar la máquina que sea en cualquier momento y solo se pague los días que se active". Aun así, esto es algo que no depende de ellos.

Los que se quedan fuera de la ecuación, de momento, son las máquinas de los servicios de hostelería y las salas de juego. Los bingos tienen que reducir su aforo al 50% y llevar a cabo unas medidas de protección necesarias, no solo para garantizar que se guarden las espaldas de los clientes, sino también la de los empleados del local. Unas medidas que desde el sector se entienden y se respetan, pero que también han levantado espinas, ya que con otros sectores económicos se está teniendo más permisividad. Es de lo que se han quejado muchas salas de apuestas, después de que en un principio pareciera que no se les permitiría volver a la normalidad.

Así será el regreso

¿Qué incluye la fase 3 para este sector? Dentro de los locales de bingo se tendrán que respetar los aforos, y en el caso de sobrepasarlo, prohibir la entrada a nuevos visitantes si fuera necesario o que queden esperando fuera si lo desean. Por su parte, los trabajadores dispondrán de pantallas protectoras, gafas y también mascarillas. Su misión será la de desinfectar en todo momento los lugares comunes, como mesas u objetos que puedan pasar por varias manos. Al igual que las máquinas, que cada cierto tiempo también serán lavadas a fondo. El uso de guantes es lo que parece menos extendido, ya que a la hora de manipular elementos puede ser complicado manejarse con ellos.

Los botes de gel hidroalcohólico sustituirán a los típicos dispensadores de servilletas y se fomentará el uso entre los clientes, con el objetivo de mantener las manos limpias en todo momento. Unos clientes que también van a tener que utilizar su mascarilla si no se puede garantizar la distancia de seguridad de dos metros. Dependiendo de las dimensiones del local será necesario llevarla prácticamente de forma obligatoria y en otros no. Para ello los espacios tendrán que ser readaptados y las zonas de juegos que todavía no estén autorizadas tendrán que cerrar temporalmente.

En lo que sí que se quiere poner mucho énfasis es en los fines de semana, que es cuando más afluencia de público suele haber en estos recintos. Los empresarios tienen claro que será esos días cuando tengan que tener un especial cuidado y una limpieza extrema. Para ello, muchas saldrán del ERTE y recuperarán a todo el plantel para empezar a trabajar. En Vigo, el Bingo Costa Verde ha confirmado su regreso y a la espera quedan otros como Castelo Real o el Royal Vigo.