Beiras llama "nazi" a VOX: "Tendría que estar ilegalizado"

El histórico político nacionalista gallego Xosé Manuel Beiras ha cargado este miércoles contra el auge del "fascismo" en España, según él, protagonizado por los "nazis" que conforman VOX, un partido que a su entender "tendría que estar ilegalizado".

En rueda de prensa, el veterano político, tras meses sin hacer declaraciones públicas, ha analizado la actualidad política que, afirmó, está marcada "por el fascismo" que, tras las elecciones andaluzas, está representado en el Estado español por "una hidra de tres cabezas" que según él forman PP, Ciudadanos y VOX.

Beiras ha cargado contra las formaciones de Pablo Casado y Albert Rivera al señalar que por hacerse con el poder en la Junta de Andalucía "prefirieron aceptar las condiciones anticonstitucionales de VOX", que son "contrarias a los derechos fundamentales", dijo.

“Es un insulto llamarle VOX a los vociferantes" de esa formación, que en su opinión "constantemente" vulneran "cada uno" de los puntos del primer artículo de la Constitución. española.

Sobre el posicionamiento del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, señaló que, aunque "parece que no le gusta mucho (VOX), no se revela contra esa canallada".

En su opinión, al igual que en tiempos pasados se ilegalizó a determinados partidos políticos, ahora existen razones "para ilegalizar” a la formación que preside Santiago Abascal porque "vulnera la Constitución constantemente".

Cree que ante el auge de la extrema derecha no existe "una reacción adecuada". "Hay que tener el coraje de enfrentarse a ese monstruo porque hay un enemigo principal, ahora que ya no son los dos partidos dinásticos, ya no es el show bipartidista PP y PSOE".

Por último, se ha referido a la situación generada por el procés y lamentó que hayan sido encarcelados algunos políticos catalanes, algo que califico de "propio de un Estado fascista".