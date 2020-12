Baixan as temperaturas nun mércores con choivas ocasionais na Mariña

Galicia continuará este mércores baixo a influencia dun anticiclón, polo que se esperan ceos con intervalos de nubes medias e altas, máis densas no norte. Ademais, haberá algún chuvasco ocasional na comarca da Mariña lucense.

En canto aos ventos, segundo a información da web de Meteogalicia, soprarán desde o nordeste e serán frouxos no interior e moderados na costa.

As temperaturas mínimas non terán cambios significativos, aínda que as máximas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado. De feito, nas grandes cidades galegas, ao longo do día os termómetros caerán ata os cinco graos de mínima en Lugo e Ourense, os sete en Santiago e os oito en Pontevedra. En canto aos valores máis altos, rexistraránse en Vigo (18 graos), seguida de Ferrol e a Boa Vila con 16º. Na capital lucense non superarán os 12 graos.