Baixada de temperaturas en Galicia con ceos pouco nubrados

Galicia continúa este martes na influencia do anticiclón situado ao oeste da comunidade e con circulación do nordés.

Agárdase así unha xornada de ceos pouco nubrados en xeral, con nubes de tipo alto pero que non impedirán o paso do sol, cun aumento das nubes pola noite no terzo norte, mesmo con orballos no litoral. Bancos de néboa matinais en zonas de interior.

As temperaturas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado, máis acusado nas máximas. Os ventos soprarán moderados do norte, con intervalos fortes no litoral.

Temperaruas máximas e mínimas

A Coruña 14° 20°



Ferrol 15° 23°



Lugo 13° 22°



Ourense 15° 29°



Pontevedra 17° 30°



Santiago de Compostela 14° 23°



Vigo 16° 28°