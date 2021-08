Aviso por tormentas na provincia de Lugo durante a xornada do mércores

A presenza de aire frío en altura traerá un alto grao de inestabilidade durante a xornada do mércores. Isto fará que teñamos os ceos parcialmente nubrados con chuvascos de carácter tormentoso, máis xeneralizados durante a tarde, ocasionalmente de forte intensidade e acompañados de sarabia e aparato eléctrico.

As temperaturas mínimas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado, mentres que as máximas non terán cambios significativos.

Os ventos soprarán do nordés no terzo norte, moderados en xeral, fortes nos arredores de Bares e variables-frouxos no resto.