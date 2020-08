Aumentan as temperaturas na Mariña

En Lugo agárdase unha alternancia de nubes e claros con ceos pouco anubrados ou despexados. Haberá néboas matinais. As temperaturas serán normais para esta época do ano, con mínimas de 13º e máximas de 28º.

No resto de Galicia manteráse a influencia anticiclónica aínda que unha fronte moi pouco activa chegará ao litoral atlántico co avance do día. Con esta situación, haberá ceos pouco nubrados ou despexados na metade leste, mentres que no oeste os ceos permanecerán parcialmente cubertos, con máis nubes na Costa da Morte.

As temperaturas mínimas non experimentarán cambios significativos, mentres que as máximas descenderán no litoral atlántico e ascenderán na Mariña. Os ventos soprarán do suroeste, frouxos en xeral, moderados no litoral norte.

Fonte: METEOGALICIA