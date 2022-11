O Atlético Escairón súmase ao movemento Movember

O Escairón uniuse este domingo ao movemento Movember. O banco do equipo dirixido por Javier Montoto presentouse esta xornada no Saviñao lucindo bigote para enfrontarse contra o Lourenzá. Movember é unha iniciativa internacional promovida para concienciar sobre enfermidades masculinas como o cancro de próstata e de testículos e a importancia da saúde mental e a prevención do suicidio.