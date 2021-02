Así es el software inteligente para gestionar Recursos Humanos de Kenjo

Kenjo, la startup cofundada y dirigida por el español David Padilla, ha acuñado uno de los más eficientes programas de gestión de recursos humanos. Entre sus funcionalidades se encuentra la gestión de vacaciones y ausencias, la gestión digital de Recursos Humanos, funciones de control horario y elaboración de nóminas, informes y analíticas, entre otras.

Una herramienta competitiva para digitalizar Recursos Humanos

La misión de Kenjo es simple: automatizar las labores administrativas de los departamentos de recursos para canalizar los esfuerzos del equipo humano en labores de asesoría y estrategia, aumentando la productividad y competitividad de la empresa y apostando por la modernización del sector empresarial. Una labor que, desde la declaración de la pandemia de coronavirus hace un año, se ha antojado indispensable al revelarse las carencias de estos departamentos en gran parte de la red de negocios del país.

Kenjo es un programa inteligente de gestión de recursos humanos que cuenta con numerosas funcionalidades automatizadas. Desde su propio portal web, accesible desde https://www.kenjo.io/es/inicio, se pueden consultar las especificaciones completas del programa que incluye workflows, aplicaciones de reclutamiento, evaluaciones del desempeño, designación de objetivos y OKRs, así como encuestas de clima laboral y confección de organigramas. “El software de gestión inteligente de recursos humanos de Kenjo pone a disposición de las empresas las herramientas necesarias para automatizar por completo sus departamentos de recursos humanos, ya que cuenta con multitud de funcionalidades que les permiten enfocar sus esfuerzos en otras áreas”, afirma el equipo de Kenjo, startup con sede en Berlín y Madrid.

Planes de Kenjo adaptados a todo tipo de empresas

Con el fin de satisfacer todo tipo de necesidades empresariales, Kenjo ofrece dos planes adaptados a cualquier concepto de empresa, independientemente de su envergadura. El plan Profesional incluye gestión de vacaciones y ausencias, gestión integral de recursos humanos, control horario, automatización de tareas, elaboración de analíticas, confección de informes y realización de nóminas. Además, incluye el programa Trabajadores Comprometidos, que incluye la elaboración de organigramas, funciones de onboarding, medición del nivel de satisfacción de los empleados y designación de objetivos y OKRs.

Por su parte, el plan Premium añade a todas estas funcionalidades una evaluación del desempeño, que mide los objetivos tanto de manera individual como colectiva para elaborar informes de productividad y estadísticas de rendimiento para conocer si se están alcanzando los objetivos marcados.

Kenjo ofrece la posibilidad de probar gratis durante catorce días la versión completa de su software inteligente de recursos humanos, que incorpora todas las funcionalidades del plan Premium y no requiere de datos bancarios para empezar a funcionar, suprimiendo cualquier opción de renovación automática no autorizada en caso de no querer extender la membresía al software.

En cuanto a los planes Profesional y Premium, Kenjo habilita dos modos de pago para ajustarse a las preferencias de cada empresa, basados en un importe por trabajador que definirá el coste final del programa. De esta manera, Kenjo se asegura de ofrecer su programa de gestión de RR. HH. a un coste totalmente adaptado a la envergadura de la empresa. En ambos casos se puede apostar por un modelo semestral o anual. Para la versión Profesional del software de Kenjo, el coste por empleado al mes es de 4 € para la versión semestral y 3,6 € para la versión anual, ya que esta última cuenta con un 10% de descuento. En el caso de la modalidad Premium, el importe por empleado al mes del plan semestral es de 5 €, que se quedan en 4,5 € si se apuesta por el plan anual.

El papel de Kenjo en la implementación de las herramientas para el teletrabajo

Dada la nueva coyuntura que nos ha tocado vivir en la actualidad por culpa de la pandemia de coronavirus, el software inteligente para gestionar recursos humanos de Kenjo ha optimizado algunas de sus funcionalidades para adaptarse de manera más eficiente a la normativa actual que regula el teletrabajo. El programa de recursos humanos de Kenjo cuenta con todo lo necesario para que las empresas puedan adoptar el modelo telemático de trabajo sin comprometer la eficacia de su equipo humano, puesto que las funcionalidades incorporadas tanto en los planes Profesional como Premium cuentan con lo esencial para mantener los niveles de productividad previos al cambio de modelo. “Kenjo fue diseñado antes de la pandemia, y su intención era la de modernizar el panorama de la gestión de recursos humanos de la red empresarial a nivel europeo”, aclara el equipo de la plataforma. “La pandemia no ha hecho más que confirmar lo que nosotros ya veíamos claro: que hace falta modernizar los departamentos de recursos humanos para adoptar modelos híbridos de trabajo y no comprometer la productividad de la empresa, independientemente de si se apuesta por la presencialidad o la vía telemática”, expresa el equipo de desarrollo de Kenjo.

Por consiguiente, no es descabellado afirmar que el programa inteligente de gestión de recursos humanos de Kenjo está siendo una herramienta decisiva para multitud de empresas, en un momento en el que se requiere de mantener la distancia social y realizar las labores afines al puesto de la forma más segura posible.

La automatización de las labores administrativas de programas de software de gestión de recursos humanos como Kenjo permite a las empresas no solo canalizar los esfuerzos de parte de su equipo humano a otras labores de mayor importancia, como la confección de estrategias de contratación o captación de talentos, sino que permite reducir el margen de error de determinadas tareas administrativas, como la elaboración de nóminas o el cálculo de los días de vacaciones, lo que permite aumentar la competitividad de la empresa, potenciar su rendimiento y no comprometer sus recursos.

Acerca de Kenjo

Kenjo es una startup cofundada por el español David Padilla con sede en Berlín y Madrid. En 2020 batió el récord de recaudación obtenida en su categoría tras obtener más de 5,1 millones de euros en la última ronda de financiación liderada por Redalpine, un fondo suizo con empresas participadas del calibre de N26 o Bnext.

En la actualidad, empresas del calibre de Wefox, Grupo Espiral, Doctorly, Yieldkit o FinCompare ya han confiado en Kenjo y han podido implementar el teletrabajo gracias a su programa inteligente de gestión de recursos humanos.