Así es el centro formativo Kuestiona que imparte un Máster de Mujeres Conscientes

Es innegable que el sistema educativo de hoy en día tiene numerosas carencias. En su momento hubo una persona que se dio cuenta de ello y no dudó en dar forma a una metodología formativa que tuviese más sentido. De esta manera acabó surgiendo Kuestiona , una especie de comunidad educativa que hace todo lo posible por liberar las mentes de las personas que forman parte de ella.

Para lograrlo establecen una serie de principios, los cuales son los causantes de que este centro formativo esté adquiriendo tanta fama. De los diversos principios el más destacable es sin duda aquel que hace referencia a la revolución educativa. Concretamente la misma pasa por darle al método de educación de las entidades universitarias un giro de 180 grados para que sea mucho más productivo.

Borja Vilaseca no solo se dio cuenta de la imperiosa necesidad que había de dar forma a un método educativo completamente distinto, sino también del hecho de que no habían centros formativos que se centrasen en el autoconocimiento. Siendo consciente de lo importante que es, no dudó en apostar por dicho concepto en el instituto que él mismo impulsó, el cual también se centra en lograr que las claves pedagógicas que se aplican acaben derivando en un gran desarrollo espiritual de los alumnos.

El inconformismo de Borja Vilaseca, así como sus ganas de revolución, son características y sentimientos que comparte con el resto de usuarios que están dentro de dicha comunidad de educación. En Kuestiona se lleva a cabo una estimulación del talento con el claro objetivo de que los estudiantes sean capaces de tener ideas muy creativas.

Otro de los principios y objetivos de Kuestiona se resume en efectuar una democratización de la sabiduría, sin que la misma esté limitada a unos pocos ‘elegidos’. Todo lo contrario: pasa a formar parte de los diversos miembros de dicha comunidad, los cuales consiguen sentirse mucho más realizados a nivel personal, profesional y por supuesto también en términos educativos.

Precisamente hablando de este último aspecto llega el momento de abordar las diversas propuestas formativas que plantea Kuestiona. Todas ellas están alcanzando un alto nivel de popularidad entre los usuarios que, antes de inscribirse, realizan un test de conciencia.

Se puede completar a través de la propia página web de dicha comunidad. El resultado determina el grado tanto de concienciación como de liberación que presenta la mente del usuario en cuestión. Acto seguido llega el momento de averiguar qué tipo de formación es la que más llama la atención de cada persona en concreto.

Hoy hablaremos de uno que está triunfando entre las mujeres, el cual abarca un proceso de autoconocimiento que es productivo a más no poder. Se trata del Máster de Mujeres Conscientes .



Características del Máster de Mujeres Conscientes

Lo primero que llama la atención de esta formación es el hecho de que las mujeres que se apuntan a ella aprenden de otras, factor que se traduce en que al cabo de poco tiempo puedan ser conscientes, libres y felices. Pero, ¿cómo es posible lograr semejantes resultados? Básicamente ello es fruto de introducir en sus vidas una serie de cambios.

El más destacable es el de decir adiós al hecho de que la mujer es paradigma de dependencia. Todo lo contrario: completando con éxito el Máster de Mujeres Conscientes cada una de ellas pasa a ser no solamente libre, sino también empoderada, un aspecto muy positivo que repercute favorablemente en su día a día.

Los cambios de paradigma son muy notables, siendo otro claro ejemplo pasar de víctimas impotentes a responsables que, por si fuera poco, también se convierten en las protagonistas.

Gracias a la liberación de la mente que supone el hecho de formarse con el Máster de Mujeres Conscientes, también pasan a ser historia las chicas apagadas. Justo lo contrario: todas ellas se convierten en apasionadas, manteniéndose muy fieles a su propia persona, así como seguras y confiadas en cada decisión que toman.

No es lo único que se elimina por completo. Por si fuera poco, también lo hacen algunas concepciones que venían impuestas desde hacía mucho tiempo por la sociedad en general. A partir de ahora serás tú la que decida cómo vives tus días.

Al aumentar al máximo el nivel de conciencia y liberar la mente, todas las mujeres pasan a sentirse capaces de aplicar un potenciamiento de cada una de sus virtudes, sean cuales sean. Gracias a ello rinden mejor en el trabajo, en los estudios y, en definitiva, cualquier ámbito que requiera concentración, esfuerzo e incluso sacrificio.

Tras salir de la zona de confort, las mujeres conscientes pasan a comerse el mundo sin que se lo impidan aquellas emociones que antes actuaban a modo de freno o barrera. Así pues, no es de extrañar que el Máster de Mujeres Conscientes haya pasado a contar con semejante nivel de popularidad tanto en Lugo como en toda Galicia en general y el resto de España.