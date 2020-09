Non se agardan cambios significativos para o venres, con Galicia na influencia das altas presións. Así, os ceos permanecerán pouco nubrados ou despexados, con intervalos de nubes medias y altas.

As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente e as máximas quedarán sen cambios significativos. O vento soprará frouxo do nordés, con réxime de brisas nas Rías Baixas.