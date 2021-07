O xoves as altas presións estarán situadas ao noroeste de Galicia. Deste xeito, o ceo estará despexado en xeral con algunhas nubes altas pero que non impedirán o paso do sol.

As temperaturas ascenderán entre lixeira e moderadamente. O vento soprará do nordés, frouxos pola mañá, aumentando a moderados pola tarde, con intervalos fortes na Costa da Morte.