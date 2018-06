EN UN TERRENO en el que hacer previsiones resulta "complicado", el director gerente valora las cifras "crecientes" de matriculaciones de vehículos electrificados en España y hace su apuesta: que este año se pueden rondar las 25.000. Serían casi el doble que en 2017.

¿Cómo cree que se puede impulsar ese tipo de movilidad?

Se necesita informar adecuadamente sobre el vehículo eléctrico.Además, seguimos trabajando con las administraciones para arbitrar y coordinar políticas de ayudas e incentivos, de normativas y de planes que impulsen este mercado. Los desarrollos tecnológicos siguen avanzando y cada vez hay vehículos con mayores capacidades de batería, que además siguen reduciendo sus precios, y existe un mayor despliegue de infraestructuras de recarga para permitir los desplazamientos a larga distancia.

¿A qué se debe que la introducción del vehículo eléctrico no haya sido mayor hasta ahora? ¿Al precio, la autonomía, la red de recarga...?

Es una suma de esos factores y algunos más. Esta movilidad es disruptiva, ya no tanto desde un punto de vista tecnológico —vehículos eléctricos existen desde hace más de un siglo—, sino desde el social, ya que supone tener que analizar el caso de cada uno y si con las herramientas disponibles —transporte público, ‘carsharing’, etc.— podemos resolver el 90% de nuestra movilidad. Si no es así y necesitamos un vehículo en propiedad, el siguiente paso es ver si puede ser eléctrico, teniendo en cuenta que ya los hay con más de 300 kilómetros de autonomía y existen híbridos. Una de las principales barreras de la movilidad eléctrica, aunque va siendo más pequeña, es la falta de información. O incluso la ‘infoxicación’ o información tóxica que no atiende a la realidad.

¿Cuánto más cuesta un coche eléctrico que uno similar de carburante?

Todavía no hay vehículos eléctricos para todos los segmentos de mercado. Se pueden encontrar a partir de 19.000 euros con ayudas, lo que significa que no los hay por 8.000 como puede ser en el caso de la combustión interna. Eso es muy diferente a decir que el vehículo eléctrico es caro, porque si comparas un modelo con su espejo en combustión la diferencia no es tanta. Incorpora de serie tecnología que en algunos vehículos movidos con carburantes son extras (navegador, faros LED, cambio automático, etc.) y encarecen su precio.

En España hay unos 180 puntos de carga rápida trimanguera. Lamentablemente, en Galicia está pendiente el despliegue

¿Cuánto se ahorra en el uso?

El coste de adquisición de un vehículo no acaba en su compra, ya que se prolonga con los mantenimientos y otras variables, como el consumo, y ahí el eléctrico se desmarca en ahorro. Lo digo por experiencia. Llevo comprados dos vehículos eléctricos de gama superior al que tenía de combustión y me salen más baratos a lo largo de su vida útil.

Con todo, suele haber que sumar la instalación de un punto de recarga particular. ¿Cuánto cuesta?

Depende del tipo de punto de carga que se quiera tener, con mayor o menor grado de inteligencia y comunicaciones, por ejemplo. Hoy en día los hay sencillos a partir de 300 euros y más complejos hasta superar los 1.000. Las últimas ayudas al vehículo eléctrico incluían apoyos de hasta 1.000 euros a la compra e instalación del punto de carga, con lo cual no es tanto el problema. Aparte, hay que tener en cuenta los ahorros en combustible. Como ejemplo, pongo el mío: recorro una media de 1.500 kilómetros al mes con un vehículo de 170 caballos y mi coste eléctrico es de 23 euros mensuales. Si lo trasladara a la combustión se me multiplicaría por diez.

¿Cuánto tiempo se necesita ahora de media para cargar?

Pues ese es otro de los problemas del desconocimiento, porque se piensa que cada noche hay que recargar el 100% de la batería, lo que solemos hacer con el móvil. Sin embargo, las actuales permiten que con los movimientos habituales puedas llegar a casa con el 70% o más. En mi caso, con un vehículo de 33 kilovatios hora de batería, tardo tres o cuatro horas en recargarlo. Lo suelo hacer por la noche, aprovechando además la tarifa nocturna.

¿Se acortarán tiempos en breve?

Se está haciendo ya. El desarrollo tecnológico es exponencial y lo que tenemos hoy en oferta de vehículos era impensable hace cinco años.

¿Está lejos la recarga ultrarrápida?

Ya existen proyectos reales y fabricantes que están ultimando infraestructuras de recarga para dar servicio con potencias de entre 150 y 300 kW. Lo que falta son vehículos adaptados para recibirlas. Con todo, con las infraestructuras de 50kW que se están instalando y dan servicio a los vehículos dotados con sistemas de recarga rápida dedicas apenas 15 minutos a tener de nuevo la batería completa.

¿Existen ya esos puntos en Galicia?

De acceso público no. En el resto de España hay en torno a 180 puntos de carga rápida trimanguera para dar servicio a los vehículos habilitados. Y como resultado de las ayudas del plan Movalt Infraestructuras se prevén otros 400 este año. Lamentablemente, Galicia es una de las comunidades donde queda pendiente el despliegue, cuando es estratégica con respecto a Portugal, donde sí existe un desarrollo importante de infraestructuras de recarga, y en su conexión con Asturias, donde se está trabajando en la instalación de una red rápida.