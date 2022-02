Arranca la semana con toda la costa gallega en alerta naranja por oleaje

Galicia arranca la semana sin grandes cambios significativos en las previsiones meteorológicas, ya que la comunidad continúa bajo la influencia de las altas presiones y vientos de componente oeste. Así, la jornada comenzará con cielos cubiertos y alguna llovizna, más probable en la mitad norte, y con el avance del día se irán abriendo grandes claros.

El aviso de nivel amarillo que este domingo mantuvo a toda la costa gallega en alerta por oleaje no solo se mantiene durante este lunes, sino que se eleva a naranja a partir de las seis de la mañana ante la previsión de mar de fondo con olas de entre cinco y seis metros de altura.

En cuanto a las temperaturas, no experimentarán cambios significativos o registrarán ligeros ascensos, según las previsiones de Meteogalicia. En las grandes urbes, los termómetros caerán hasta los seis grados en Lugo y Ourense, y hasta los siete en Pontevedra. En cuanto a los valores máximos, se alcanzarán los 19 grados en la Boa vila y la ciudad de As Burgas, mientras que en Vigo no se superarán los 18º y en Ferrol y en la capital lucense, los 16.