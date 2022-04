Arcadio, 'In Memoriam'

Había llegado "al arrabal de senectud", ese período de la vida en que "las mañas y ligereza y la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza", como recuerda la primorosa octava de las Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Y sin embargo, Arcadio conservaba intactos tanto su espíritu de trabajo como su capacidad intelectual. Estaba en plenitud de creación poética y de investigación literaria. Tenía proyectos pendientes que afrontaba con la ilusión de un joven y que, tras su muerte, desgraciadamente quedarán inacabados. En precedentes días voces autorizadas han glosado y elogiado su extensa obra, que transcurre desde un inicial cuento –Tío Mingos (1958)– hasta el ensayo No texto do poema (2020) y a la vista de la misma puede decirse que se cumplió la premonición del prologuista del citado cuento L. J. Quintela Ferreiro cuando dejó dicho que se estaba en presencia de un "gesto audaz de un muchacho nacido para el arte" y le daba un consejo: "que encauce siempre un trabajo personal y constante que a su vez sirva al trabajo creador de belleza y bien", a lo que Arcadio respondió en vida de un modo ejemplar. Ahora está instalado en el Parnaso y allí no faltarán musas que le inspiren una vez más. Aquí en la tierra, paralizado el ánimo en estos últimos días, además de la prolífica obra, me queda su recuerdo, que será imperecedero.