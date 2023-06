Apuestas deportivas: ¿Por qué 22Bet es tu mejor opción?

Las apuestas deportivas se han convertido en uno de los máximos alicientes de la industria del juego. No en vano, auna dos de las grandes pasiones de la especie humana: los deportes y el juego. No obstante, no todas las opciones disponibles a nuestra disposición resultan igual de fiables y recomendables. Por todo ello, y sin ánimo de otra cosa más que de informaros, hemos decidido elaborar un pequeño compendio con algunas de las razones que hacen de 22Bet una de las mejoras alternativas a la hora de realizar apuestas deportivas en nuestro país.

Apuestas deportivas en 22Bet: tu mejor opción

22Bet se configura como una de las casa de apuestas más reconocidas y de mayor prestigio a nivel internacional. Su delegación en España fue inaugurada en 2017 por un grupo de apasionados de los juegos online y las apuestas deportivas y desde entonces no ha parado de crecer. No obstante, y conscientes de que no siempre es oro todo lo que reluce, a continuación os vamos a enumerar otras muchas razones para apostar, nunca mejor dicho por, 22Bet como primera alternativa. Acompáñanos y descubre la popularidad de 22bet en España en este pequeño recorrido por su entorno y plataforma de juego.

Seguridad y fiabilidad

Una de las principales preocupaciones de los jugadores es contar con un entorno seguro donde poder realizar sus apuestas deportivas. Por fortuna, 22Bet prioriza la protección de los datos de sus usuarios. Para ello, disponen de diferentes sistemas de protección. Destacando el cifrado SSL de 256 bits y las tecnologías utilizadas en sus diferentes licencias de juego. Sin olvidarnos de los sistemas de detección de intrusos, el respaldo de datos y la protección antifraude. Por si fuera poco, su plataforma cumple con la normativa vigente y se encuentra totalmente autorizada y regulada. Algo que garantiza no solo un entorno seguro, sino también un plus de fiabilidad que es de agradecer.

Una plataforma intuitiva, sin comisiones y con una gran oferta jugable

Pero de nada serviría contar con todas las medidas de seguridad habidas y por haber si la oferta jugable no estuviera a la altura o el acceso resultara engorroso. Por suerte, 22Bet ofrece un entorno tremendamente intuitivo y accesible. No en vano su moderna plataforma de juego se encuentra totalmente adaptada a todo tipo de usuarios. Estando traducida a cerca de 50 idiomas en el que, por supuesto, se incluye el castellano.

Por otro lado, y aunque existen otros casinos top como MyStake a nuestra disposición, la oferta jugable de 22Bet cuenta con multitud de juegos de casino. Destacando, eso sí, su amplia oferta en lo que respecta a apuestas deportivas. Fútbol, baloncesto, tenis, Fórmula 1, carreras de caballos, golf, hockey, cricket... Casi ninguna modalidad deportiva se queda fuera de su catálogo. Por si fuera poco, se trata de una plataforma que ha apostado de lleno por el mundo de los deportes electrónicos. Destacando títulos como League of Legends o Clash Royale. Para rematar, la posibilidad de hacer apuestas únicas y combinadas y la variedad de bonos (incluido uno de bienvenida) aportan un sinfín de posibilidades.

Medios de pago y atención al cliente

Otro aspecto que diferencia a 22Bet de otras casas de apuestas es la variedad de medios de pago a nuestra disposición, tanto para depósitos como para retiradas. Desde tarjetas bancarias o de prepago hasta monederos electrónicos, transferencias, soluciones virtuales como Bitcoin y Criptomonedas o servicios de pago por móvil. Por otro lado, su servicio de atención al cliente pone a nuestra disposición un nutrido equipo de profesionales. Contando con formatos de contacto que van desde el correo electrónico hasta el chat en directo. En definitiva, sobran las razones para confiar en 22Bet.