El aporte de mascarilla10 para controlar la pandemia en España

La pandemia del COVID-19 ha obligado al mundo entero a tomar medidas en pro de controlar la propagación del virus. Entre ellas, una de las más importantes es el uso regular de mascarillas al estar fuera de casa. Esto sirve para evitar que las personas infectadas propaguen el virus, al mismo tiempo que las personas sanas se protegen de las partículas que están en el aire.

Debido a esta necesidad, empresas en todo el mundo han empezado a desarrollar mascarillas para satisfacer la alta demanda del mercado. Al principio, parecía una misión imposible, tanto porque la demanda era excesiva como porque todavía no se sabía con exactitud los requisitos que debían cumplir las mascarillas.

A día de hoy, ya no supone un problema tan grande porque la tecnología ha determinado cuáles son las características que debían tener las mascarillas. Con los estándares de calidad establecidos, las empresas han podido desarrollar líneas de producción para artículos apropiados para enfrentar la pandemia.

Bajo este contexto se empezaron a ver mascarillas reutilizables fabricadas en España de muy alta calidad. Mascarillas higiénicas, reutilizables, con un filtro de 99,9% de efectividad contra bacterias. Entre las características que más destaca es su capacidad de ser lavadas hasta unas 20 veces.

Mascarillas efectivas y reutilizables: una herramienta eficaz para controlar la pandemia

Uno de los problemas surgidos durante la pandemia era la incapacidad de producir tantas mascarillas en masa, además de distribuirlas de forma equitativa a toda la población. Esto se debía hacer con demasiada frecuencia porque las que se recomendaron son de un solo uso. Supuso una nueva dificultad que pocas veces ha enfrentado la humanidad.

Si bien las mascarillas demostraron ser imprescindibles durante la pandemia, había que hallar una solución al problema que trajeron consigo. Una de las primeras respuestas fue la utilización de mascarillas caseras de tela, pero pronto se vio que su eficiencia era más bien escasa, por no decir prácticamente nula.

Por lo tanto, había que producir mascarillas reutilizables, asequibles y que mantuvieran los estándares de efectividad establecidos para evitar el contagio descontrolado del virus. Hubo un tiempo de incertidumbre en cuanto a este tema, en especial porque las mascarillas de tela parecían permanecer, al igual que las mascarillas quirúrgicas se usaban constantemente a pesar de estar pensadas para un solo uso.

Así, mascarilla10, distribuidor oficial de Airnatech Antiviral, se dio a la labor de trabajar para que las personas tuvieran acceso a mascarillas apropiadas, al igual que lo hicieron otras empresas. El resultado de mascarilla10 fue sorprendente, puesto que logró hacer llegar a la población en España un artículo que sí logra cumplir con todas las necesidades.

¿Qué tienen de bueno estas mascarillas?

mascarilla10 presenta directamente a sus mascarillas como las mejores del mercado, a tal punto en el que no tienen comparación con otras existentes. Puede parecer una exageración para muchos, pero la verdad es que estos artículos cumplen con una serie de características que los posiciona en este punto.

En primer lugar, hay que aclarar que la gran mayoría de mascarillas que distribuyen son higiénicas y reutilizables, es decir, cumplen con los estándares sanitarios para garantizar que son efectivas a la vez que se pueden usar más de una vez. Esto es importante porque otras cumplen con una sola de estas funciones, en general.

Esto está respaldado por las características de las mascarillas, cuales son las siguientes:

Filtración bacteriana del 99,9% . A pesar de que el COVID-19 es causado por un virus, los estudios demuestran que las mascarillas con esta efectividad son la mejor opción contra él.

. A pesar de que el COVID-19 es causado por un virus, los estudios demuestran que las mascarillas con esta efectividad son la mejor opción Diseño EVO. El diseño de esta innovadora mascarilla les otorga un 40% más de respirabilidad que las mascarillas FFP2 tradicionales, una solución a un problema por el que muchas personas rechazan el uso de mascarillas de forma regular.

El diseño de esta innovadora mascarilla les otorga un 40% más de respirabilidad que las mascarillas FFP2 tradicionales, una solución a un problema por el que muchas personas rechazan el uso de mascarillas de forma regular. 20 lavados. La empresa fabricante certifica que se puede lavar hasta 20 veces su mascarilla sin que pierda efectividad, lo que es conveniente para el consumidor y para el productor.

Todo esto se acompaña con un diseño ergonómico, pensado para que las mascarillas sean lo más cómodas posible de utilizar, dentro de lo que cabe. Sin sacrificar efectividad, seguridad o estética. Las mascarillas vienen con clip nasal y gomas elásticas ajustables para que se adapten a la forma de la cara de cualquiera. Aunque cabe destacar que además de este modelo tan innovador de mascarillas higiénicas reutilizables, cuentan también con otro tipo de mascarillas más clásicas: las mascarillas FFP2.

También se trata de moda

Una de las mayores quejas de las mascarillas en general es que no son demasiado estéticas. Supone un problema sanitario a pesar de que no afecta en absoluto la efectividad de la mascarilla, ya que las personas tienden a no usarlas porque les parecen poco atractivas.

Debido a esto, mascarilla10 se encarga de distribuir mascarillas de varios colores y que combinan con cualquier cosa. Es muy interesante que se esmere en este punto porque es una prioridad de la población al afectar tanto la manera en la que se ven. Es por ello que en su página web puedes conseguir una variedad interesante.