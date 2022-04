Un ano sen o profesor Emilio Piñeiroa Lozano

Querido Emilio: Logo haberá un ano que tiveches que deixarnos por mor dunha fortuíta treta do destino e que, ben sabemos, está fóra das nosas mans e á que ninguén se pode repoñer. Non obstante, por moito que sexa lei de vida, non atinamos a comprender e aínda menos de boas admitir. Quen pode aceptar sen máis que alguén querido, que coidas ver ou falar con el cando queiras, desapareza nun intre?

Din que os mellores amigos son os que fermentan na nenez, nos primeiros anos de estudo, mais nós, cando nos coñecemos xa non eramos uns cativos. E para máis inri, un do Bierzo, outro de Begonte e ti da Mariña (cada un do seu pai e da súa nai, como se di), axuntámonos en Lugo, na Escola Universitaria de Formación do Profesorado, en setembro de 1973. E dende aquela xa non deixamos de sabernos amigos, esa categoría que como ben sabes non vén coa imprenta de fábrica, como a familia, senón que se escolle e exerce en liberdade.

Entenderás que non se nos fai doado manifestar os nosos sentimentos deste xeito, algo pudorosos coma ti, pero non atopamos, non se nos ocorre outra maneira de dicilo, polas circunstancias orixinadas pola praga non axudaron ás relacións no último tempo. E ti non es home que se deixe seducir polos afagos.

Os anos de estudos, ti nun colexio maior e nós en pensións, pasámolos como outros tantos estudantes que viñeran de fóra (os da capital contaban con diferentes posibilidades) e vividos con parecidas experiencias. Aproveitando vacacións e algún fin de semana para tornar á lareira.

Acordaraste que falabamos, máis tarde, da nosa promoción do 76 como a xeración da diáspora, por aquilo de que os máis deles tivemos que voar do noso territorio a buscar a vida. Niso ti tiveches algo de sorte, que tan esquiva se che presentou outrora con parte da túa familia.

Por vez primeira nos últimos anos, a maldita pandemia privounos dos encontros que adoitabamos celebrar e o que foi peor, poder sequera verte e acompañarte na enfermidade. O último fora en Samos, que como sempre oficiabas de guía desinteresado e que nós dabamos por sentado, e que aproveitaches para entregarnos un dos teus libros discretamente, como quen quer quitarlle importancia. Un acto característico máis da túa humildade. Quen había de adiviñar que despois dunha sinxela intervención daría nun desenlace así? Un consolo nos queda: nin sequera un momento che faltou o arrimo e compaña de Maribel, a túa esposa, ademais dos teus fillos, Cristina e Rodrigo.

As nosas despedidas, acordaraste, acababan con un "xa falaremos", seguros de que todo seguiría igual. Iso si, antes de partir viñas cos produtos típicos da zona (nunca deixaches de facer promoción do teu pequeno país) como as fabas de Lourenzá ou toda clase de doces. Outro abría o maleteiro do coche, lembraraste, e dentro semellaba o mercado de abastos de Lugo; e claro, o terceiro, para non ser menos, aparecía co seu viño e a súa augardente.

Entre bromas falabamos moi en serio de que, logo de 40 anos de cotización a clases pasivas, non habiamos de aforrarlles os cartos; mérito que con tanto esforzo acadaramos. Mais, que xogada do destino! Esa primavera que tiñas pensado seguir desfrutando da familia, dos proxectos culturais en pro da Mariña e dos teus paseos en bicicleta, apareceu esa negra sombra para roubarchos.

Ti, mentres durou a nosa formación, aproveitabas as fins de semana para tornar a Foz coa túa xente e a seguir practicando o deporte que máis che gustaba: o fútbol. Que tempos nos que xa facías de condutor e guía nos veráns para señoras maiores procedentes de Madrid (irmáns se mal non recordo). E nós tratando tamén de gañar algúns cartos cos que axudar a pasar o seguinte curso.

Fora o traseiro ano de carreira que, como ben sabes, habiamos de realizar unha actividade académica de carácter político e que consistía en vivir nun campamento durante unha semana. E velaí que o destino quixo que, no mes de xuño, acabaramos en A Devesa (Ribadeo), territorio da túa querenza. Un de nós, xa sabes quen, adormecera na praia de Os Castros (esa que tan ben coñeces) e cando deu espertado a pelica semellaba a dunha centola. Ao ver a túa cara xa adiviñamos que iso só pasaba á xente de terra adentro, coma nós. Non hai tanto andamos por entre aqueles pinos, os mesmos que tan boa sombra nos deran, e aproveitamos para relembrar tempos pasados e inmortalizar aquela visita cunhas fotografías. Eramos os mesmos tres sacado que cuns aniños máis ao carrelo.

En vida, e dende que nos deixaches, recibiches a merecida estima e recoñecemento do alumnado, compañeiros, e tamén o respecto da comunidade. Dixeron de ti nas homenaxes que poñías paixón e xenerosidades na túa labor investigadora e divulgadora dos recursos naturais e patrimoniais da zona. Nós podemos dar testemuño de canto se di, pois contamos co privilexio de aprender e gozar de todo iso. Veñen ao xeito palabras túas ditas, aínda que ninguén mellor para expresalas que a túa filla Cristina, e que representan unha boa proba do teu pensamento. "Somos moi dados a valorar máis o alleo que o propio. Non se pode defender o que non se ama e non se pode amar o que non se coñece". Mais a túa preocupación podíase facer extensiva a toda Galicia, tratando de que os seus fillos (tamén os teus) non tiveran que emigrar como no pasado.

Sabemos do teu espírito viaxeiro, quen non, da túa curiosidade insaciábel e de que non había proxecto ou plan que non tiveras disposto a abordar. Só unha poderosa razón podía poñer freo a todo iso, e que non estaría ben que non cho recoñeceramos: a túa familia. Sempre a primeira nos teus pensamentos e obrigacións.

Querido amigo, vai sendo hora de acabar: sentímonos moi afortunados de contar coa túa amistade. Onde queira que esteas (poida que vagando polo teu Camiño do Norte, coma alma libre que es) terás decotío ao teu lado estes dous de sempre.