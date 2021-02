Amaina o temporal, aínda que continuarán as choivas durante este domingo

Tras o paso da fronte tan activa na xornada do sábado, o domingo será un día moito máis tranquilo, aínda que con restos de inestabilidade. Deste xeito, os ceos estarán nubrados, con chuvascos localmente treboentos, máis frecuentes no leste, de neve en cotas arredor dos 1200 metros.



As temperaturas sufrirán un descenso, máis acusado nas mínimas.



Os ventos soprarán frouxos, do noroeste en xeral.



Temperaturas mínimas e máximas previstas nas cidades:

A Coruña 7 º 13 º



Ferrol 8 º 14 º



Lugo 4 º 12 º



Ourense 6 º 14 º



Pontevedra 7 º 13 º



Santiago de Compostela 5 º 12 º



Vigo 6 º 14