Alternancia de nubles e claros este venres en Galicia

O venres aumenta lixeiramente a influencia das baixas presións situadas ao sur da Península aumentando así a inestabilidade. Con esta situación, agárdanse ceos con alternancia de nubes e claros, sen descartar algún chuvasco illado e ocasional, máis probable a partir de media tarde.

As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, mentres que as máximas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán de compoñente leste, frouxos pola mañá, aumentando a moderados pola tarde.