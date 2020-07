Alternancia de nubes e claros este xoves en Galicia

O xoves Galicia continuará nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, con ventos do noroeste. Así, agárdase unha xornada de alternancia de nubes e claros, con posibilidade dalgún chuvasco illado na metade norte e ceos con máis claros na provincia de Ourense.

As temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso e as máximas quedarán sen cambios ou con lixeiros descensos. O vento soprará frouxo do noroeste.