Alternancia de nubes e claros nos ceos de Galicia este martes

Durante o martes irá predominando a circulación do nordés, persistindo aínda certa inestabilidade atmosférica. Con esta situación, agárdanse ceos con alternancia de nubes e claros, con posibilidade dalgún chuvasco illado, treboento, máis probable pola tarde na provincia de Ourense.

As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas quedarán sen cambios significativos. Os ventos soprarán frouxos do nordés, aumentando en intensidade pola tarde.