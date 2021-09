Alternancia de nubes e claros en Galicia este luns

O luns Galicia queda nunha zona de transición entre altas e baixas presións, con réxime de ventos do norte. Así, os ceos estarán pouco nubrados ou despexados na metade sur, mentres que na metade norte os ceos estarán parcialmente cubertos, con chuvascos.

As temperaturas mínimas non experimentarán cambios significativos mentres que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará de compoñente norte, aumentando en intensidade a moderado durante o día e con intervalos fortes no litoral atlántico.