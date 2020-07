Alternancia entre néboas e claros con 27ºC de máxima

A provincia de Lugo agarda un mércores con ceos que alternarán entre nubes e claros, e néboa matinal. As temperaturas serán normais para esta época do ano con máximas que non superarán os 24ºC e mínimas estables en 16ºC.

A provincia de Ourense estará en aviso amarelo debido ás elevadas temperaturas na zona de Miño e na comarca de Valdeorras con termómetros que rebasarán os 36ºC.

O litoral, pola contra, espera ventos do nordés, obrigando a decretar alerta de nivel amarelo para esta madrugada en A Coruña, Ferrol e Ortegal.

As temperaturas previstas para este mércores serán: Ourense (17-38 grados); Pontevedra (17-32 grados); Santiago de Compostela (14-27 grados); A Coruña (18-24 grados).