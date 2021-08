Algunas nubes y termómetros en ascenso para empezar la semana 

La influencia anticiclónica vuelve a Galicia este lunes, de forma transitoria. Las nubes matinales se irán deshaciendo y darán paso a una tarde de cielos poco nublados en general, con nubes de evolución y algún chubasco en áreas de montaña.

Las previsiones de Meteogalicia apuntan a que las temperaturas experimentarán un ligero ascenso. En las principales ciudades, las mínimas se moverán entre los 10 grados de Lugo y los 15 que registrarán la mayoría, mientras que las máximas alcanzarán los 30 en Ourense y los 28 en Pontevedra.

Temperaturas mínimas y máximas previstas

A Coruña 15° 21°

Ferrol 12° 23°

Lugo 10° 25°

Ourense 15° 30°

Pontevedra 15° 28°

Santiago 15° 24°

Vigo 15° 27°

El viento soplará flojo de componente norte, más intenso entre la Costa da Morte y las Rías Baixas por la tarde y zonas altas del interior.

La situación meteorológica se anuncia así más tranquila que la del domingo, una jornada pasada por agua en buena parte de la comunidad.

Boa noite! No mapa de chuvia acumulada vemos como os rexistros máis elevados son ao suroeste da #Coruña e en amplas zonas de #Pontevedra



👉A previsión é que nas vindeiras horas se vaia consolidando a circulación do nordés e así as chuvias iranse retirando polo sur da Comunidade pic.twitter.com/yuY3Lccpnj