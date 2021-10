Activada una alerta naranja por temporal en el litoral de Pontevedra y A Coruña

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha activado una alerta naranja por temporal que afectará a partir de las 20:00 horas al oeste y soroete del litoral de la provincia de A Coruña y a la costa de Pontevedra.

En un comunicado, el departamento autonómico señala, además, que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan vientos del sur de fuerza siete a ocho en las zonas afectadas.

Fin de semana en Galicia

Sábado

⛅️ con chuvascos dispersos

🌡️ máximas en 📈

Vento do SW frouxo

Domingo, chega unha fronte a Galicia

🌧️ e 🌦️ ocasionalmente tormentosos

🌡️ sen cambios

Vento do SW, máis intenso no litoral pic.twitter.com/8AMdNLfGg8