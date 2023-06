Alejandro Meitín abriu o marcador nas semifinais contra o Antas e púxose á cabeza dos goleadores

No duelo entre o Antas e o Ribadeo, Alejandro Meitín adiantou aos mariñaos e estes remataron levándose a vitoria. Ese gol puxo ao dianteiro á cabeza da táboa de goleadores, pois leva catro tantos en dous partidos e opta a levarse o galardón de pichichi da Copa Deputación. Catro goles ten tamén Brais Pardo, do Chantada Atlético, despois de marcarlle o 6-0 ao Pol, pero este disputou tres partidos. Adrián Salgado, do Atlético, foi o máis goleador da Primeira lucense e podería levarse tamén o título na Copa, xa que lles anda preto con tres goles en dous partidos.