Alberto Buján: Dous goles ante o Corgo e 16 nesta tempada

Cos dous goles anotados nesta xornada ante o Corgo Alberto Buján lexa xa 16 goles esta tempada, converténdose no segundo máximo anotador do grupo sur, só por detrás de Adrián Regueiro, do Paradela, que leva 20. O dianteiro do Friol promedia 0,7 goles por partido nos 22 encontros que leva disputados este ano. O seu compañeiro Diego está tamén entre os máximos anotadores, con 12 goles.