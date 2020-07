Agosto: un mes de grandes eventos deportivos

El verano ya no es el verano de siempre. Se constata en los eventos deportivos que tendrán lugar a lo largo del próximo mes de agosto. Atrás quedaron esos meses de agosto donde se esperaban, con ciertos niveles de ansiedad, los tradicionales torneos de verano. Esas citas con aroma histórico en donde ir retomando el contacto con el fútbol; y conociendo a los nuevos refuerzos de cada equipo. Y entre balón y balón quizá otro evento menor. Este mes de agosto será diferente para todos los amantes del deporte, y en Betway Insider pueden hacerse muchos pronósticos.

¿Pero qué eventos deportivos están programados para este mes de agosto? La salida será a finales de julio, con el arranque de la temporada final de la NBA, competición que reúne a millones de aficionados en todo el planeta. Y estando de vacaciones será un buen momento de disfrutar de la mejor liga de baloncesto. La NBA ha elegido Orlando, en donde ha creado una burbuja en las instalaciones de Disney. En juego estará el anillo de los Toronto Raptors.

Y ya en los primeros días de agosto, entre el 6 y 9 de agosto está programado The Championship, el primer gran torneo del golf. Será la vuelta de los mejores golfistas. A mediados de agosto, hacia el día 14 está pensado el regreso del tenis, con la celebración del Open de Washington, lo que será la antesala al torneo de Cincinatti y al US Open (empezaría el día 31), aunque sus celebraciones no están confirmadas debido a la evolución preocupante de la pandemia en Estados Unidos.

Champions League, un regalo

También en esos días, España albergará la única carrera de Fórmula 1, en el circuito de Montmeló; y donde será un buen momento de comprobar las evoluciones de Carlos Sainz (reciente fichaje de Ferrari) y continuar descontando los días para el regreso de Fernando Alonso. No será la única carrera en agosto; como sucederá con el campeonato de motociclismo. Y lo mismo sucederá con el ciclismo que, entre clásicas (Milán San Remo o Stade Bianchi o Lombardia) y carreras de una semana del prestigio de la Dauphine, tiene una cita en Niza con una nueva edición del Tour de Francia.

Y, por si fuera poco, los amantes del deporte tienen una cita de mayúscula: la fase final de la Champions League (del 12 al 23 de agosto) y de la Europa League (del 10 al 22 de agosto). El mejor fútbol de Europa en agosto, en encuentros de ganar o perder y sin opciones de partidos de vuelta. Portugal (sede única de Lisboa) y Alemania serán los epicentros del deporte rey.

Será un gran mes de agosto de eventos deportivos en televisión, aunque ello no impedirá esa nostalgia de no poder acudir a los estadios o de haberse perdido ediciones de los Juegos Olímpicos, programados para este mismo tiempo estival.