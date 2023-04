Adrián Regueiro: Catro goles para o pichichi na última xornada

O Paradela venceu onte con facilidade ao Brollón no campo do Gandarón grazas a un atinado Adrián, autor de 4 tantos. O dianteiro do Paradela remata como pichichi da categoría. Adrián xogou como titular 27 partidos esta tempada, nos que anotou outros tantos goles. O equipo de Rubén Bergantiños disputará agora a promoción de ascenso ante o Friol.