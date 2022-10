Adrián meteulle dous goles esta fin de semana ao San Roque no partido que lle deu o liderado ao Paradela. Convértese así no pichichi da categoría, con 6 goles nos catro partidos que van disputados. En todos eles xogou como titular, facéndose un fixo na alineación de Rubén Bergantiños e demostrando no campo que se atopa nun bo momento de forma.