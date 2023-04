Adrián Regueiro: Tres goles para acabar coas opcións do Friol

O encontro xogado no Gandarón entre o Paradela e o Friol acabou coas aspiracións de ascenso directo do equipo de Javier Serén. Adrián anotou tres goles, un na primeira metade e dous na segunda para sentenciar un choque que até ese momento trascorrera igualado e que arrincara con vantaxe inicial do Friol. Con 23 tantos, Adrián é o pichichi da categoría.