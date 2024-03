Adrián García Torviso marcou de penalti no desconto o gol da vitoria

non cede e mantén unha semana máis a segunda praza da táboa logo de vencer aopor 1-2. O gol da vitoria foi obra de Adrián García Torviso, no tempo de desconto e de penalti. Pero foi o local o que abriu o marcador descolocando ao rival, que non logrou o empate (un gol de córner de Borja) ata o tramo final, malia as ocasións das que dispuxo durante as dúas partes. O partido acabou cun paradón de Alonso no último minuto.