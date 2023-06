Aarón Sánchez despídese do Outeiro de Rei no último partido da tempada

O Outeiro de Rei non revalidará o título de campión da Copa Deputación, pois quedou eliminado nos cuartos de final. O partido contra o Pol foi o último para Aarón Sánchez, o adestrador do Outeiro despídese en busca de novas metas. O técnico apunta que “só perdemos 11 partidos nestas dúas tempadas que estiven aquí, estou moi contento co traballo destes xogadores e moi orgulloso de ter formado parte deste club”.