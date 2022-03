A estación

Non son quen de describir con palabras o que se viviu onte na estación de tren de Leópolis, e iso que é o meu traballo. Milleiros de persoas chegaron de tódalas partes do país en tren, xa que é o nó principal de comunicación coa fronteira polaca, a 70 kilómetros. Os que chegan veñen para marchar. Pero é que a xente tamén vén andando e en coches cheos... Chegamos a contar dez persoas nun familiar, case todos nenos. Un traxecto de dez minutos levounos máis de hora e media, e iso que fomos nunha unidade móbil rotulada e que os axentes da Policía fixeron o posible por que chegásemos.

Fogueiras improvisadas na enorme explanada de acceso. Voluntarias e voluntarios repartindo té, sopa ou café. A cada pouco, estes voluntarios viñan traernos algo quente a nós tamén e a agradecernos o traballo. A xente ucraína évos moi agradecida.

Nesa mesma explanada Olga e Alexei estaban tocando o piano. Unha imaxe que lembra as peores da Segunda Guerra Mundial.

Ela é mestra de ucraíno, pero di que isto é o que mellor pode facer pola súa xente, e dáme as grazas polo noso traballo.

Preto vexo a Katrina, leva unha bandeira española e un cartel cunhas letras en cirílico que non entendo. É baixiña, e levanta a cabeza para ver entre a multitude, Eu estou xa ‘pinchado’ para entrar na radio en directo pero non podo deixar de preguntarlle. Fala un español correcto. Dime que está a agardar pola súa profesora de español que fuxiu de Kharkiv, xa tomada polos rusos. Avísanme polo auricular que me quedan 30 segundos para entrar e chega Darina. Abrázanse. Sen tempo para intercambiar unhas palabras, estou en directo e Darina contesta ao que lle pregunto até que non pode evitar botarse a chorar. Eu sigo uns segundos intentando describir o indescriptible. Cun nó no estómago é moi difícil traballar.

Dentro aínda é peor. O cheiro e o aire cargado danme unha labazada nada máis atravesar as enormes portas. Parecen máis as primeiras filas do concerto dunha estrela de rock que unha estación de tren.

Covid? Iso está máis que esquecido aquí. Dígolle aos meus compañeiros que, de entraren, o fagan cunha desas FFP2 ás que xa nos acostumamos. Parecen marcianos entre esa multitude.

Nenos, nenas e máis nenos e nenas. Algún choro dos máis cativos, nin un só berro dos adultos. Plas! Outra vez me vén á cabeza unha desas imaxes das películas da peor guerra do século pasado. Ese silencio, esa resignación: nunca crin que algo así se puidera repetir neste século.

Van, segundo cifras oficiais, que sempre son conservadoras, arredor dun millón e medio de refuxiados nestes dez días de guerra. Xa se fala de que poden chegar aos dez millóns. Son cifras que por máis que repita varias veces ao día non son quen de asimilar. Fóra, Olga segue a tocar ‘Inception-Time’ da marabillosa banda sonora de Hans Zimmer da película ‘Orixe’.