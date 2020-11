A actual borrasca avanzará este domingo cara o sur de Galicia

Na xornada deste domingo, a borrasca que se sitou durante este sábado ó oeste de Galicia, irase movendo cara ó sur. Con esta situación, agárdanse ceos con alternancia de nubes e claros, con posibilidade de chuvascos ocasionais, máis probable canto máis ó sur. As temperaturas mínimas terán lixeiros ascensos, mentres que as máximas non experimentarán cambios significativos. Os ventos soprarán de compoñente leste, moderados na costa e máis frouxos no interior.

As temperaturas mínimas y máximas previstas nas cidades

A Coruña 10° 16°

Ferrol 9° 17°

Lugo 4° 16°

Ourense 9° 15°

Pontevedra 11° 17°

Santiago 8° 14°

Vigo 12° 17°