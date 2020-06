Surfear, y surfear a menudo es el mejor consejo. Hagas lo que hagas todos los días, intenta practicar a diario y progresarás rápidamente... Y además, te da una excusa perfecta para tomarte a unas vacaciones increíbles de surf para "practicar" aunque este verano quizás debido al Covid-19 sólo pueda ser en España o en algún sitio cercano. No escatimes en gastar algo de dinero para obtener el equipo adecuado para surfear, pero primero compara precios de tu tabla de surf antes de comprar.

Compartimos los 7 mejores consejos de surf para principiantes:

1- Mejora tu forma física antes de empezar.

Aunque no lo parezca para surfear hay que tener una buena forma física. Cuanto más saludable y en forma esté uno en cualquier deporte, más fácil será surfear y más tiempo podrá permanecer en el agua antes de cansarse.

2- El equipo adecuado es fundamental.

No escatime en gastar algo de dinero para obtener el equipo adecuado para surfear. En comparar precios y productos de surf antes de lanzarte a comprar lo primero que veas. Tu talla debe ser acorde con el tamaño de tu tabla de surf y con tu habilidad. Si quieres progresar rápidamente en este deporte, atrapar más olas y controlar mejor tu tabla debes comprar la tabla adecuada para ti, por eso, en caso de duda, déjate asesorar por un experto.

3- Conoce tus límites y muestra respeto el mar.

Conocer dónde están los peligros, las rocas y las corrientes de la playa donde vayas a surfear es vital antes de entrar al agua. Cuando el oleaje sea demasiado grande o demasiado vigoroso no te metas en el agua o sal si ya estabas dentro. Una retirada a tiempo no es una derrota, y evitarás hacerte daño o incluso romper tu tabla de surf. Conocer tus límites te puede evitar males mayores, y tener respeto al mar te puede salvar la vida o librarte de un disgusto grande.

4-Hidrátate y nútrete bien antes y después de practicar este deporte.

Asegúrate de tener buenos suministros de comida y bebida antes y después de las sesiones de surf. Una gran cantidad de agua o líquidos, frutos secos, bocata, barrita energéticas, plátanos, etc. Y si necesitas tomarte un descanso para reponer fuerzas, hazlo. El surf es un deporte y debes cuidar tu cuerpo siguiendo una dieta saludable. Sino te agotarás enseguida, te podrás deshidratar o incluso marear dentro del agua.

5- Disfruta dentro del agua, abre tus ojos debajo del agua, siente la fuerza del mar.

Si abres los ojos cuando sorteas una ola, podrás ver el agua blanca sobre ti, y así podrás cronometrar tu ascenso a la superficie una vez que la ola se haya despejado.

6- Mientras no seas muy ducho en esto del surf, no surfees sólo, o avisa de dónde lo harás a algún familiar o amigo.

Si surfeas en playas donde haya otros surfistas, asegúrate que te vean y salúdalos para que sepan que estás allí. Nunca sabes si puedes necesitar ayuda. Si vas a playas solitarias, sin socorrista u otros surfistas, avisa siempre a alguien de donde estarás antes de meterte en el agua, y avisa al salir. No tiene porque pasar nada pero en caso que sufras un percance, es mejor que sepan donde tienen que buscarte.

7- Disfruta y recompénsate de vez en cuando.

Recuerda disfrutar de los mares, de los viajes de surf en playas nuevas y vírgenes de todo el mundo. Todo el trabajo duro que hayas empleado en aprender a surfear siempre debe ser recompensado, y hay pocas cosas que sienten tan bien como atrapar esa primera ola en una playa nueva, con o sin compañía, eso ya depende de ti.