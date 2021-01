7 consejos para encontrar la Casa de tus Sueños

Encontrar la casa de tus sueños es muy parecido a encontrar la pareja perfecta. Puede llevar un tiempo, pero cuando encuentres la adecuada, sabrás que es para siempre.

Afortunadamente, encontrar la casa perfecta es mucho más fácil que encontrar la pareja perfecta. Un poco de planificación y un poco de trabajo preliminar pueden llevarte al hogar donde tu familia hará sus sueños realidad. Y lo mejor, ¡no se necesitan citas a ciegas! Sin embargo, es fundamental consultar el catastro para los trámites pertinentes.

Comencemos con los consejos para encontrar tu casa ideal:

1. Encuentra tu estilo

Si bien es posible que te gusten las casas artesanales o el aspecto elegante de una cocina moderna en un ático, serás más feliz si consideras qué tipo de casa funcionará mejor para ti.

Las casas unifamiliares ofrecen más privacidad y libertad, lo que puede ser excelente si tienes niños o mascotas que necesitan un patio para correr. Pero las casas unifamiliares también significan más fines de semana llenos de proyectos de mantenimiento. Los condominios a menudo vienen con asociaciones de condominios que se encargan de gran parte del mantenimiento externo por ti, pero es posible que un condominio no tenga el espacio verde que necesitas para tu familia, y pagarás cuotas mensuales a la asociación.

2. Haz tu tarea

Es posible que sepas que deseas vivir en la zona alta, en el centro o en el campo, pero los vecindarios pueden variar mucho, incluso en la misma área. Para encontrar tu ajuste perfecto, comienza por investigar un poco. Examina los listados de catastro en línea para tener una idea de los estilos disponibles en el área.

3. Conoce tus finanzas y mantente dentro del presupuesto

Antes de comenzar a buscar casas, es imprescindible saber con cuánto dinero cuentas para invertir. Este paso puede ser un poco abrumador para los compradores de vivienda, pero no tiene por qué serlo. Poner tus finanzas en orden primero hará que todo salga bien.

4. Planifica para el futuro

Cuando estés listo para buscar una casa, considera qué funciona mejor para ti ahora y qué funcionará mejor en el futuro. Idealmente, deberías planear quedarte en tu nuevo hogar durante los próximos cinco a siete años (o más).

Para que una casa sea tu hogar perfecto, tendrá que crecer contigo. Si planeas tener hijos, es posible que necesites uno o dos dormitorios adicionales. ¿Crees que podrías empezar a trabajar de forma remota? Querrás esa oficina en casa. Si bien no debes exagerar y comprar una casa de cinco habitaciones cuando estás soltero, asegúrate de tener algo de espacio para crecer.

5. Ver más allá de los defectos

A menos que tengas mucha suerte, las casas que veas probablemente no tengan todas las cosas en tu lista de deseos. De hecho, la casa puede tener algunas cosas que no te gustan. Pero eso no significa que no pueda convertirse en tu hogar perfecto.

La clave es mirar más allá de las imperfecciones cosméticas. Los pisos, el tono de pintura que odias en el dormitorio o algunos gabinetes de cocina que necesitan una renovación son todas las cosas que puedes actualizar para que se adapten a tu estilo.

Así que busca una casa bien construida que tenga el espacio que necesitas, algunas características que te encantan, un diseño que se adapte a tu estilo de vida y un precio que te permita hacer algunos cambios. Con un poco de cariño, esta será la casa que amarás.

6. Conoce el barrio

Encontrar una casa que te guste es una prioridad, pero para que la historia de amor dure años, también tendrás que amar el vecindario. Mientras conduces o caminas, pregúntate si la casa se encuentra en un área que realmente se adapta a tus necesidades. ¿Eres un ávido entusiasta del aire libre? Probablemente no quieras estar a lejos de las rutas de senderismo más cercanas.

¿Dependes de una amplia variedad de restaurantes para llevar rápidamente los días de semana? Busca zonas que se adapten a tu paladar y a tu estilo de vida, idealmente en tu ruta típica entre el trabajo y el hogar.

7. Obtén una inspección de la casa

Independientemente del estado de la casa, evita posibles sorpresas desagradables más adelante y haz una inspección de la casa por parte de un inspector de viviendas autorizado. Un buen inspector de viviendas puede decirte todo, desde la antigüedad del techo hasta los problemas potenciales que puedas tener con el calentador de agua en el futuro.

Nuestras últimas recomendaciones son: disfruta el proceso de búsqueda, mantente flexible, dispuesto a comprometerte y seguramente encontrarás la casa de tus sueños. ¡Que comience la aventura!