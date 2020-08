5 planes que hacer en tiempos de COVID-19 con Vipealo

Hemos vivido un tiempo de muchos cambios en nuestra perspectiva de vida en general, trabajo, transporte y sobre todo el ocio se ha modificado con el inicio de la pandemia. Tras meses confinados hemos salido en busca de planes desesperados pero ¿qué actividades tienen menos riesgo de contagio del COVID-19? Sigue leyendo que te contaremos todo lo que puedes hacer durante tus fines de semana o vacaciones en tiempos de coronavirus, te aseguramos que puedes divertirte mientras sigues las medidas de seguridad recomendadas. Aquí van los cinco planes con Vipealo en tiempos de pandemia que puedes realizar con menos riesgo de contagio:

1. Excursiones

Empecemos con los planes al aire libre, si lo que buscas es relajarte en tu tiempo de ocio, esta es la mejor opción, además de disminuir las probabilidades de contagio, disfrutarás de hacer nuevas actividades y huir de tu rutina de siempre. Prueba con apuntarte a una excursión a las afueras de tu ciudad, ya sea en familia o en amigos te lo pasarás en grande. Si no sabes qué hacer puedes visitar la página web Vipealo, que te ayudará a encontrar el plan perfecto cerca de donde vives. Puedes probar desde excursiones por Madrid, hasta rutas de senderismo o escalada en entornos naturales.

2. Deportes divertidos

No siempre hacer un deporte se trata de quemar calorías y para algunos pasarlo mal, existen muchas otras actividades que puedes realizar, entre ellas encontramos las acuáticas como kayak, surf o paddle surf. Si te encuentras cerca a la playa, no dudes en buscar en Vipealo alguna de estas experiencias, las ofrecen en casi todas las ciudades costeras y puedes encontrar diferentes modalidades de cada una de ella. Un ejemplo de este es el kayak transparente, una pasada de actividad o incluso hay tour multi aventura donde en un día podrás probar a realizar varios deportes acuáticos. Si estás en la ciudad estamos seguros de que puedes encontrar planes como canotaje en un río cercano, un paseo a caballo en alguna finca de las afueras o, por ejemplo, ir en buggy por un circuito cerrado, no hay excusa para no divertirte de manera responsable.

3. Turismo rural

Una de las alternativas si no quieres moverte mucho de casa es visitar pueblos cercanos a tu ciudad. Te sentirás igual de turista al pisar estos pequeños lugares donde todos se conocen y cuando llega alguien nuevo es la atracción del día. Ayuda a estas pequeñas economías y disfruta de un fin de semana inolvidable rodeado de naturaleza, además seguramente podrás probar una deliciosa comida tradicional de forma asequible.

4. Planes culturales

Otro de los infaltables en las actividades de menos riesgo de contagio de COVID-19 son las visitas culturales, museos, palacios o monumentos. Si vives en Madrid o han estás de vacaciones en la capital, te recomendamos visitar el museo del Prado, el Templo de Debod o el Parque Europa, si por otro lado si estás en Barcelona puedes hacer un Free tour por la ciudad con un recorrido por la Diagonal, una avenida obligatoria si quieres conocer las maravillas arquitectónicas del modernismo catalán. En Sevilla es muy sencillo dar un paseo en barco por el Guadalquivir, una forma de conocer la arquitectura y la esencia sevillana desde sus aguas del río. Si por el contrario te encuentras en una ciudad pequeña, ¡no te preocupes! siempre habrá un rincón nuevo por conocer, ya sea un museo escondido o un antiguo teatro, todos los lugares guardan su encanto particular, solo hay que saber donde buscarlo.

5. Viajes nacionales

Todos nos quedamos muchos meses con ansias de poder viajar, pero con la situación que el coronavirus nos impuso las expectativas de unas vacaciones en el exterior se iban agotando. Si lo tuyo es moverte y te gusta conocer nuevos lugares ¿Por qué no recorrer España? Además de ayudar a las economías locales muy golpeadas por esta situación excepcional puede que pases el verano de tu vida sin cruzar las fronteras. Tienes todas las opciones a tu alcance, si no sabes por donde buscar te recomendamos que utilices Vipealo para organizar tu siguiente hoja de ruta. ¿A qué estás esperando?