201 kilómetros de costa

Eso es lo que mide el perímetro de la costa de Ibiza, las Pitiusas como la llamaron los griegos, y es que poco podían imaginar los que le pusieron este nombre a la actual Eivissa, Formentera y sus más de cincuentas islotes, que esa "reserva de pinos", se iba a convertir hoy en día en un referente mundial en el turismo de fiestas, discotecas y todo tipo de "marcha" que imaginarse puedan. Pero Ibiza es mucho más que movida nocturna, que también, por supuesto. Y si esto es lo que buscan han dado con el lugar idóneo para ello. A la principal isla de las Pitusas acuden multitud de personas en busca de relax y descanso, para desconectar del estrés de la vida cotidiana. Allí, que parece que entrarían de lleno en la vorágine, se encuentran con calas espectaculares, paisajes que transmiten paz, y un lugar donde muchos han establecido su residencia de forma permanente. Comunidades de hippies, artesanos de vida libre y bohemia, se fueron asentando en la isla e hicieron de la artesanía y moda su modo de vida. Paz, tranquilidad y libertad sin más ambición que seguir conservándola. Viajar a Ibiza es algo que se desea, llama la atención y roza lo pasional. Recordar cómo se fueron inaugurando locales de ocio nocturno, sus paisajes, puertos y marinas deportivas que la convierten en destino privilegiado de los amantes de la navegación deportiva. Es necesario tener claro qué quieren hacer en su visita para no perderse en un mundo de posibilidades que algunos creían limitarse a dos opciones: mar y fiestas. Tiene una agenda cultural que les dará ideas sobre qué hacer en la isla, sino se quieren encontrar contando sus experiencias como turista despistado. Pero sobre todos es mar, mar y deportes náuticos porque viajar a una isla sin gustarle el mar como mínimo es algo paradójico cuando no masoquismo del viajero. Y no deben olvidar sus playas y calas, de una belleza como pocas ocasiones habrán contemplado.