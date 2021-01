12 consejos para enriquecer su vocabulario en inglés

Aprender inglés, especialmente el vocabulario, no es una tarea fácil; la clave para aprender un idioma de la mejor manera posible es comprender también que adquirir fluidez en la conversación requiere de mucho tiempo y dedicación, y que invertir a tiempo parcial -es decir, sin un commitment real- no logrará el objetivo final.

Los siguientes 12 consejos para aprender inglés se centran en la mejor manera de estudiarlo para que usted pueda enriquecer su vocabulario y aprender nuevas palabras cada día. También podría considerar clases de inglés en línea en plataformas como Preply para ampliar y fortalecer sus conocimientos.



1. Elija un momento para estudiar y aténgase a él

Establezca una agenda de estudio y aténgase a ella. Cuanto más tiempo dedique al programa de estudio del inglés, más rápido aprenderá el vocabulario que necesita. Tómese el tiempo para estudiar con regularidad.

2. Estudie con otros

Encuentre a otras personas que estén aprendiendo inglés y pase tiempo con ellas estudiando y hablando. Tome la iniciativa e invite a estas personas a almorzar, por ejemplo, u organice videollamadas durante los descansos del trabajo para practicar el inglés.

3. Utilice lo que aprenda

Hable en inglés siempre que pueda. Si visita un restaurante donde el personal habla principalmente inglés, trate de usar el inglés durante su visita. Esto también se aplica a las reuniones de negocios, estancias en hoteles y viajes.

4. Practique sin excusas

Muchas veces se encontrará diciendo: "Lo siento, no hablo inglés". Pero si usted está leyendo este artículo, probablemente ya lo habla un poco. Dígale a la gente que está aprendiendo inglés y la mayoría estará encantada de hacer el esfuerzo de entender sus preguntas o peticiones. Utilice lo que sabe y deje que cada conversación le guíe a nuevas palabras e ideas que necesite aprender. No tema y utilice los errores que cometa como oportunidades de aprendizaje.

5. Sumérjase en el lenguaje

No todos los que aprenden a hablar inglés tienen la oportunidad de hacerlo en un país de habla inglesa, pero eso no significa que no sea posible sumergirse en el idioma. Lea en voz alta, escriba los apuntes de la lección en inglés, escuche todo lo que pueda: TV, radio, audiolibros, podcasts y películas, cante canciones en inglés, anime a su equipo favorito en inglés. También puede escuchar diferentes dialectos y acentos, porque esto le ayudará a tener una visión más rica del inglés. Una vez que su cerebro iguale el aprendizaje con la diversión, entonces podrá alcanzar un nuevo nivel de comprensión.

6. Escriba un diario

Escriba las palabras que quiere aprender, o las frases que quiere incorporar en el uso diario. Escribir una palabra es una forma comprobada de reforzar la lectura y la comprensión. También puede usar su diario para construir asociaciones de palabras.

7. Establezca metas

Establezca objetivos claros que quiera alcanzar, pero hágalo en función de usted mismo. Algunos programas de aprendizaje de inglés le permiten establecer objetivos, haga uso de esta función y aprovechela.

8. No siga sólo un camino

El aprendizaje puede y debe tomar muchos caminos. Puede incorporar otras actividades a su estudio, como seguir tutoriales para desarrollar una habilidad particular, leer artículos sobre otras culturas, practicar la entonación y la pronunciación de las palabras, explorar la gramática y muchas otras actividades. Muchas soluciones de aprendizaje ofrecen herramientas para ayudarle a definir su viaje hacia el dominio del idioma inglés.

9. Lea sobre los temas que le interesan

Ir más allá de la lectura asignada en clase. Lea revistas, libros o blogs sobre temas que le gusten, aunque para ello necesite buscar palabras en el diccionario: al leer sobre temas que le interesen, también se sentirá motivado a comprender lo que está leyendo.

10. Describa las cosas que le gustan

Una gran manera de practicar el inglés es usarlo para describir las cosas que le interesan: fotos de viajes, hobbies o su trabajo. Esto le ayuda a utilizar el vocabulario que ha aprendido de una manera menos formal, lo que también hará que el uso del lenguaje sea más significativo para usted.

11. Concéntrese en ser comprendido y no en lo que es correcto

Aprender un nuevo idioma es difícil y lleva tiempo. No siempre tendrá todas las palabras que necesite cuando se encuentre en una conversación, pero probablemente tendrá suficientes para ser entendido. La mayoría de la gente estudia inglés para comunicarse mejor, así que concéntrese en entender a los demás y asegúrese de que le entienden para poder lograr uno de sus principales objetivos.

12. Use la tecnología

Muchas aplicaciones de aprendizaje ofrecen herramientas completas para aprender inglés, tales como funciones de grabación para aprender a pronunciar el inglés, así como para comprender la construcción de oraciones y la gramática.

Un último consejo: no intente integrar todos estos consejos a la vez. Incorporelos paulatinamente en su proceso de aprendizaje a medida que surja la oportunidad, o cuando el aburrimiento lo motive a encontrar un nuevo enfoque. ¡Buena suerte!