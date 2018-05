Roberto Brezmes, fiscal: "Ha ido cambiando su versión para ajustarla a las pruebas"

Roberto Brezmes, fiscal jefe de Lugo y representante del ministerio fiscal en este caso desde su inicio hasta su conclusión este jueves, se ratificó en su petición de 2,5 años de prisión para Ibrahima Ndiaye por maltrato habitual a Tatiana Vázquez y de 25 por el asesitano de la joven. Mantuvo además las agravantes de alevosía y ensañamiento, pese a reconocer que de ambas pueden albergarse dudas.

No le cupo la más miníma duda, sin embargo, sobre la participación directa del acusado en el crimen. Y lo argumentó, ante la ausencia de pruebas directas, en una "pluralidad de indicios": el maltrato constante en su relación de pareja, el carácter violento y "vegativo" del acusado, la investigación policial y las contradicciones en las que Ibrahima ha caído durante todo el proceso: "Dio muchas versiones diferentes", explicó al jurado, "pero todas después de saber lo que estaba grabado. Fue adaptando en todo momento su versión a las pruebas que se iban encontrando". Unas versiones que en ocasiones calificó como "estrambóticas"

Reconozco que en la alevosía y el ensañamiento hay algunas aristas que pueden plantear alguna duda

El fiscal también trató de restar relevancia a las posibles lagunas que pudiera presentar la investigación, como los supuestos itinerarios que se siguieron, la hora exacta del crimen o las disparidades temporales, y argumentó que si bien la versión ofrecida por los investigadores no es la única hipótesis posible, sí es "la compatible con los hechos demostrados... Puede haber otras versiones, pero esta encaja como un guante".

Brezmes, en una detallada y bien estructurada exposición que se prolongó durante una hora, puso el foco sobre detalles tan relevantes como "la reacción del acusado cuando fue detenido y le dijeron que era por homicidido y maltrato: ni siquiera preguntó a quién había matado". Posteriormente, además, se negó en todo momento a colaborar.

El representante del ministerio fiscal también quiso descartar otra de las sombras que ha sobrevolado el juicio, que las conclusiones policiales se dejaran llevar por el racismo o la xenofobia: "Creo que deben quitarse de la cabeza", les dijo a los miembros del jurado, "que la Policía Nacional en nuestro país y en siglo XXI vaya considerar el color de la piel como algo determinante en un asunto como este".

César Lodos, abogado de Ibrahima Ndiaye: "Por grande que sea el calzador, un pie del 44 no cabe en un 36"

El letrado resalta la ausencia de pruebas en una investigación plagada de lagunas y errores

El abogado de Ibrahima Ndiaye, César Lodos, mantuvo que su cliente debe ser absuelto de todos los cargos no solo por ausencia total de pruebas directas, reconocida por todas las partes, sino porque la hipótesis mantenida por los investigadores y las acusaciones está plagada de errores y contradicciones, de modo que, "por grande que sea el calzador, un pie de 44 no cabe en un zapato del 36". Estas serían fruto de una investigación deficiente que ignoró cualquier otra hipótesis que no fuera la que apuntaba al senegalés.

Mucha gente ha ido a Comisaría a avisarles de que había podido ser otra persona, pero no les hicieron caso

En su opinión, "a la Policía de Lugo le vino grande el asunto. le pilló en fin de semana y sin personal" y, en lugar de pedir refuerzos o los medios necesarios, se limitaron a investigar al primer sospechoso, "el novio negro", para luego construir una instrucción a medida.

El letrado, en una exposición de 50 minutos, reconoció que el aspecto, el carácter y la forma de hablar y comportarse de su cliente no le favorecía, pero lo justificó porque "la educación que recibió dista mucho de lo que estamos acostumbrados. Vino en un cayuco y aprendió en los centros de internamiento y las calles".

Sin embargo, rechazó que fuera un maltratador o violento con Tatiana, a la que, según dijo, no solo quería sino que "no tenía ningún motivo para matar: estaba viviendo a costa de Tatiana, se iban a ir a vivir a un piso y a ella le dejaba hacer la vida que le daba la gana. ¿Alguien puede imaginarse un crimen tan atroz sin un móvil?".

También trató de poner en evidencia los errores más gruesos que, en su opinión, cometieron los investigadores, en especial la manera de ignorar el resto de posibilidades que también eran factibles en función de los hechos y la ligereza con la que se descartaron a otros sospechosos que tuvieron la oportunidad y el motivo.

Pablo Freire, letrada de la familia de Tatiana Vázquez : "Tapa tantas grietas con mentiras que el barco se va al fondo"

El letrado de la familia resalta las contradicciones de Ibrahima y su negativa a colaborar con los agentes

El letrado de familia de Tatiana Vázquez, Pablo Freire, fue el único de los tres que se colocó de pie frente al jurado para su exposición final.

Durante unos 45 minutos, desgranó las que consideró las principales contradicciones y cambios de versión que fue ofreciendo el acusado tras ser detenido, uno de los indicios más sólidos que él cree que apuntan a su culpabilidad: "Ha querido tapar tantas grietas con mentiras que al final el barco se va al fondo".

Además, resaltó que durante todo el tiempo mantuvo no solo una actitud fría y distante, sino incluso chulesca, y que se negó a colaborar en todo momento: "Esa no es la forma de actuar de un inocente", dijo.

Tras presentar a Tatiana como una mujer sometida y aterrada por el maltrato psicológico al que la sometía su pareja, quiso restar trascendencia a las posibles inconsistencias de la investigación: que puedan existir otras alternativas no significa que no se pueda condenar, porque "hay una versión a la que se llega de forma razonada y que es compatible con todos los indicios".

Entre esos indicios situó como el principal la acusación de que el acusado hubiera hecho desaparecer sus teléfonos para que no se pudieran comprobar las llamadas, lo que consideró "la firma del asesino, porque solo beneficia al autor". Solicitó "justicia" para los padres de Tatiana, "aunque no le vayan a devolver la vida".

Ibrahima Ndiaye: "Es como si todo fuera por racismo"



Tras finalizar la vista oral, el tribunal concedió al acusado su derecho a decir la última palabra. Ibrahima Ndiaye, más calmado y menos impetuoso que en otras ocasiones, se levantó para declararse "indignado con la Policía y con su forma de hacer las cosas".



Según dijo el senegalés en una corta intervención, lo que hicieron los investigadores "no se puede hacer en un caso así". En este sentido, aseguró: "Estoy viviendo una situación... es como si viviera en un estado del sur de los Estados Unidos, como si todo fuera cosa de racismo".



"No mate a nadie"

"Me meten en esto sin motivos", prosiguió, "me acusan de traficar con drogas... Nunca he traficado con drogas, no he matado a nadie, no he sido detenido nunca, no entiendo nada de todo esto".