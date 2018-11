Todo sobre el turismo en Lugo

Probablemente mucha gente este por irse o recientemente haya llegado a Lugo y no sabe nada sobre ella, podemos contarte que es una ciudad perteneciente a España, está situada en la zona noroeste de ese país en Galicia. Nació en el año 25 a.C. y la fundó Paulo Máximo, se considera una de las ciudades más viejas de Galicia.

Lugo está ubicada sobre una colina, la cual está alrededor el rio Miño. Tiene una superficie de 329,78 km2 y se considera la tercera más extensa de Galicia.

Con respecto a su clima es del tipo oceánico de clase Cfb, alterado por los climas del tipo mediterráneos. Cabe destacar que su temperatura promedio de todo el año es de 11,5 °C y tiene bastantes lluvias, media de 1000 mm en todo el transcurso de un año, lo que se considera bajo con respecto a otras comarcas. Las estadísticas dicen que la temperatura tope que Lugo tocó en su historia fue de 41,2 °C en 1990 (julio) y la más baja fue de -10,0 °C en el año 2005 (diciembre).Como podrás notar, en esta ciudad la temperatura varia bastante, por lo tanto la cantidad de ropa que uno utiliza es mayor.

En la historia de Lugo, la comunicación pasaba por las carreteras, específicamente la N-VI que iba desde Madrid a La Coruña. Con el tiempo fue naciendo una estación de trenes de pasajeros en el barrio del Sagrado Corazón, además de un centro de mercancías. También en 9km de distancia podemos encontrar un Aeródromo (el de Rozas específicamente), este último se encuentra en Castro de Rei.

Una de las cosas que muchos averiguan antes de concurrir a un lugar nuevo y con la que otros tienen problemas por no informarse es con el transporte, tanto el referente para llegar a ese lugar al que tanto deseamos ir como el trasporte interno de la ciudad. Si hablamos de medios de transporte públicos en Lugo, te contamos que se maneja con trenes y autobuses. Para llegar a Lugo en autobús tienes distintas alternativas, por ejemplo la línea 14 o la 20, en cambio si quieres saber algunas paradas cercanas a esta ciudad está la Rd. Outeiro, H. Avenida y la A. Sardiñeir. Esto solo fueron algunos ejemplos, es de vital importancia que si quieres llegar a Lugo uses LoloMove, una web donde podrás encontrar los distintos horarios de los trenes y autobuses, además de las estaciones correspondientes a la ciudad, sin duda permite guiarnos en espacios que no conocemos, y de forma muy fácil.

Los monumentos de Lugo son muy particulares, entre los más famosos tenemos el Camino Primitivo de Santiago, la Muralla Romana y la Catedral Santa María. Específicamente estos 3 monumentos están en la lista de patrimonios de la humanidad de Unesco.

En el caso de la Muralla Romana, es la principal atracción, conservando sus medidas originales posee 2 kilómetros de largo y fue incluida en la lista mencionada el 30/11/2000. Otro de los monumentos a apreciar es la catedral Santa María, cuya arquitectura romana empezó en 1129 y con el transcurso del tiempo les fueron agregando cosas, como la torre del reloj, el claustro y la fachada actual. Su declaración como patrimonio fue en 2015. Podremos encontrar una gran colección de orfebrería celta en el Museo Provincial, además de distintos mosaicos de Roma.

Yéndonos a la parte gastronómica de Lugo, podemos decir que es muy variada y sabrosa, siendo en épocas de carnaval muy clásicos el cocido con chorizo, oreja, rabo y partes del cerdo. En la parte repostera podemos degustar los freixós y las orellas. No olvidemos los platos típicos como el caldo gallego, las truchas, y el pulpo á feira.

Lugo es también muy conocida por San Froilán, el patrón que se realiza cada 5 de octubre, en donde se encuentran habitantes de toda España. En el transcurso de varios días se llevan a cabo muchas fiestas, siendo las principales la del patrón y el domingo das Mozas. Las principales atracciones en estos eventos son las actuaciones y las verbenas, además de actos deportivos, artesanos y recitales.

En la actualidad cobró relevancia el Arde Lucus, una fiesta de factura que se festeja en junio, en donde se reúnen personas vestidas típicamente como romanos, en ella se imitan ventas de esclavos, además de carreras de cuadrigas.

Sin duda Lugo es una ciudad interesante a la cual dan muchas ganas de ir, ya sea para vivir como de vacaciones. Sea cual sea tu objetivo lo importante es informarse bien del destino deseado.