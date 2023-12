Un volcán entra en erupción en Islandia cerca de Grindavik

La Oficina Meteorológica y Sismológica de Islandia (MET) informó en la noche de este lunes que un volcán hizo erupción a cerca de 4 kilómetros al noreste de la ciudad de Grindavík, en la península de Reykjanes. La erupción se produjo a las 22:17, minutos después de un enjambre de terremotos en el cráter de Sundhnjúka, que comenzó a las 21.00 horas.

Las autoridades de Islandia han declarado el estado de emergencia por la erupción y se ha procedido a evacuar toda la zona, según ha informado el diario islandés 'Fréttabladid '. Esta localidad ya había sido evacuada el pasado 10 de noviembre.

La longitud estimada de la fisura es de unos 3,5 kilómetros, considerablemente superior al de anteriores erupciones, y la velocidad del flujo de lava es de entre 100 y 200 metros cúbicos por segundo, lo que supone también un notable incremento en comparación con otras erupciones ocurridas en la península. Durante la noche llegaron a observarse surtidores de lava de hasta 120 metros de altura.

"Ha comenzado una erupción cerca de la ciudad evacuada de Grindavik. Nuestras prioridades siguen siendo proteger vidas y la infraestructura. Defensa Civil ha cerrado la zona afectada. Ahora esperamos ver qué nos deparan las fuerzas de la naturaleza. Estamos preparados y permanecemos vigilantes", ha publicado el presidente del país, Gudni Johannesson, en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro de Exteriores islandés, Bjarni Benediktsson, ha asegurado que no se han interrumpido vuelos ni hacia ni desde Islandia, y que el tráfico aéreo internacional permanece abierto.

Según datos de la Oficina Meteorológica de Islandia, la actividad sísmica se está desplazando hacia el sur, por lo que la erupción podría extenderse en la dirección de Grindavik.

The birth of a new eruption just now in Iceland. Fourth one in three years. Not a Disney tourist eruption this time, threatens the town of Grindavík, The Blue Lagoon and the HS Orka Geothermal plant. https://t.co/UXuNzh7bJV