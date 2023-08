Vir á guerra para darlle un futuro os fillos

Volvemos ás trincheiras: Alí o grupo de españois e colombianos xa se están aclimatando rápidamente. Cando chego están todos eles a charlar, agardando para o adestramento da tarde. Fai moita calor e non se pode facer exercicio até que o sol comece a esmorecer. A base, unhas casas de aldea espalladas ao longo dunha estrada a poucos kilómetros da fronte, está moito máis amañada que a última vez que estiven. Cortaron a herba e adecentaron o lugar que estaba a monte.

René ten 38 anos, vén de Tolima en Colombia, ten dous cativos Valeria e Santiago. É un tipo serio na primeira impresión, cando levas un tempo con el decátaste que ten un fino senso do humor. Coñecémonos hai semanas en Kíiv, ao pouco de chegaren el e tres compañeiros máis. Semanas que semellan meses. Viaxamos xuntos cara a fronte, cando me despedín del aínda non asinaran o contrato. Agora, este primeiro grupo de colombianos, canda os 4 españois, xa son a todos os efectos soldados do exército ucraíno. Un exército que precisa de homes (e mulleres). A contraofensiva non está a saír como estaba previsto, pero non hai présa, é unha idea que o propio Zelenski leva tempo repetindo. Os meses que os rusos tiveron para prepararen as súas defensas pasan factura ao exército local, unha factura moi alta en vidas. Ademais, a súbita ofensiva rusa no norte, na zona de Kupiansk fixo replantexar moitas cousas aos ucraínos que nos últimos días teñen desviado un bo número de tropas cara o norte para conteren o avance ruso, parece que con fortuna.

René maneja su arma. M.MÉNDEZ

René é moreno, forte e está curtido na loita contra o narcotráfico e a guerrilla no seu país. “Colombia es un país de muy buena gente, pero hemos vivido unas décadas muy malas con las guerrillas y el nacotráfico. Yo soy policía nacional, 10 años sirviendo, 6 de ellos en las fuerzas especiales entrenado por los americanos en la lucha frontal. Formaba parte de los comandos jungla. Teníamos que localizar los objetivos de alto valor, los campamentos de los guerrilleros o los laboratorios del narco y eliminarlos.” René deixou ese traballo cando a súa muller estaba embarazada de seis meses de Valeria. Nunha desas operacións a metralla case remata coa súa vida, salvouno o casco. Pasou ser emprendedor, microempresario dinlle aló, montou unha tenda de alimentos e licores. Coma a tantos houbo un momento no que o negocio non foi ben. “Contacté con un compañero que estaba aquí. Aquí puedes llegar a ganar 15 millones de pesos, ese salario en mi país solo lo ganan los ingenieros, arquitectos o médicos. Yo sé luchar, estoy entrenado para ello. Los colombianos somos muy berracos, por eso somos muy valorados aquí. Además tenemos mucha disciplina, por lo que yo sé eso les falta a los rusos. No les tenemos miedo. Sabemos que esta guerra es muy distinta a la nuestra, no estamos acostumbrados a los drones, los morteros y la artillería, pero en el cara a cara no hay quién nos gane.” Para poder chegar a Ucraína René tivo que pedir cartos prestados, máis de dez millóns de pesos que ten que devolver. “Aquí en un mes, en cuanto cobre podré pagar las deudas, y a partir de ahí podré enviarle dinero a mis niños, para que no les falte de nada, tengan siempre la nevera llena y puedan seguir estudiando. En 7 u 8 meses tendré ahorrado para poder montar un pequeño negocio, aunque mi idea es quedarme aquí los tres años de contrato, tengo una visión más a largo plazo.” René lidera o grupo de colombianos desta unidade, sobre él está David (madrileño de quen falaremos no seu momento). “Confiamos ciegamente en nuestro comandante. David nos recibió en Kiev y nos arregló todo. Confiamos en él y en Dios.”

A meirande parte dos colombianos que están aquí teñen profundas crenzas relixiosas, pregan antes de cada misión e confían cegamente “en la sangre de diosito”. Ben sei que a fe -algo que sempre me foi alleo e que admiro e da que desconfío a partes iguais- pode axudar e moito. Pero quero saber se realmente René é consciente do que vai enfrontar nas súas misións, que son das máis arriscadas da fronte xa que van de adiantada, localizan e “limpan” obxectivos inimigos para que poida avanzar o resto do exército ucraíno.“Sabemos del peligro. Aquí el compañero Leo [o israelí, o máis veterán do grupo] nos ha advertido mucho sobre las minas. Ese es el peligro, los rusos no nos imponen.”

René fala a modo, pensando ben o que di. Trátame cun respeto ao que non estou acostumado, imaxino que ten que ver con esa disciplina da que fai gala a cada pouco. René ten moi claro por que está aquí “yo vengo a darles un futuro a mis hijos. Me gustaría que en un futuro ellos también pudieran venir a Europa, a España, que vayan a una buena universidad para que sean mejores de lo que yo soy”. Nese punto pároo. -Mellores? Ti vés acó xogarte a túa vida, como se pode ser mellor ca iso? “Quiero que mis hijos se sientan orgullosos de su papá. Me pueden llamar mil cosas pero nunca mal padre. Es muy triste decir que les solucionaré la vida gracias a una guerra, pero es que así es la vida.”