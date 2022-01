Los viajeros que lleguen a Reino Unido ya no tendrán que hacer cuarentena

El primer ministro, Boris Johnson, anunció cambios en las directrices para hacerse pruebas de covid tanto dentro del Reino Unido como para las llegadas internacionales, a fin de optimizar recursos e impulsar la economía.

Johnson informó en la Cámara de los Comunes de que, a partir de este viernes, los vacunados y menores de 18 años acompañados que viajen del extranjero a Inglaterra –Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen sus propias competencias– no tendrán que hacerse un test de antígenos antes de embarcar ni aislarse a su llegada hasta obtener un resultado negativo en una PCR.

Las nuevas medidas, que habían pedido las empresas de turismo y aerolíneas, significan además que los viajeros no deberán hacerse una PCR antes del segundo día de estancia en el país, sino que será suficiente un test de antígenos, y no habrán de confinarse a no ser que den positivo, en cuyo caso sí lo corroborarán con una PCR a fin de poder detectar nuevas variantes.

Paralelamente, el primer ministro indicó que, a partir del 11 de enero, los ciudadanos sin síntomas que den positivo de covid con un test de antígenos no tendrán que confirmar el resultado con una PCR.

La intención de Macron de "joder" a los no vacunados agita la política francesa

Por otra parte, una sola frase basta para crispar el ya tenso debate en Francia sobre el pasaporte de vacunación: las ganas del presidente, Emmanuel Macron, de "fastidiar" o "joder" a los no vacunados, según las distintas acepciones del verbo emmerder.

Su frase en Le Parisien dejaba clara su intención de hacerle la vida imposible a quienes están todavía sin inmunizar, unos 5 millones, que con la aprobación de ese pasaporte verán vetada su entrada a bares, restaurantes y ocio.

La onda expansiva de la declaración llevó en un primer momento a suspender de madrugada el examen en la Asamblea Nacional del proyecto de ley sobre el certificado.