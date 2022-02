"Ver tanques rusos nas rúas de Ucraína fainos recuar 50 anos"

A entrada das tropas rusas en Ucraína, que o catedrático de Historia Contemporánea Núñez Seixas define como unha "invasión con todas as da lei", colleu de sorpresa a elites políticas e expertos. Putin senta un precedente que ninguén agardaba no século XXI.

Ninguén esperaba que fose estalar unha guerra e que ademais fose desta magnitude. Vostede agardaba que Rusia dese este paso?

Para nada, isto non o agardaba ninguén, aínda que é certo que os servizos de intelixencia de Estados Unidos levaban un tempo alertando. Aquí en Europa, non só entre as elites políticas, senón tamén entre os expertos, esta idea estaba descartada. Coincide ademais que unha revista, La maleta de Portbou, encargoume un dosier sobre as guerras do século XXI e a opinión case unánime era que Putin ía tensar a corda pero que non ía levar a cabo unha intervención e menos desta magnitude. Estamos falando dunha guerra convencional, non dunha intervención puntual atacando obxectivos estratéxicos nunha acción preventiva, combinando unha acción tecnolóxica con bombardeos, senón que as tropas rusas avanzaron ata Kiev. Non sei se pretenden unha ocupación do territorio, algo que sería disparatado porque suporía un conflito de desgaste no medio e longo prazo, ou máis ben tomar o poder e substituír o Goberno, que me cadra máis.

Existe medo a unha III Guerra Mundial. Ata onde pode chegar isto?

As guerras sábese como comezan, pero xamais como rematan. Non deberíamos facer paralelismos doados, pero Hitler entrou en Checoslovaquia e saíulle ben. Previamente pactara coas potencias occidentais, que tiñan medo a unha guerra, e aceptaron esa invasión. Cando invadiu Polonia pensaba o mesmo, pero foi un punto de non retorno que marcou o inicio da guerra. A Putin tanto lle ten o que pensemos del, cre que Rusia pode sobrevivir un tempo malia as sancións económicas, ten a baza de China que de momento está a poñerse de perfil e sabe que Occidente non vai enviar tropas porque ninguén quere facelo. Hai un principio básico dende a Guerra Fría que é que Ucraína para Occidente non vale unha guerra. Unha guerra non entra no horizonte do que pensamos que debera ser o mundo no século XXI.

Europa

Sería distinto se Ucraína estivese na Otan. Quizais Putin o pensaría máis.

Aí entraría no perigo dunha escalada nuclear. O que quere é precisamente evitar que Ucraína sexa unha democracia occidental e entre na Otan.

Que importancia ten o factor nacionalista para ambos bandos?

Levan tempo enfrontados, o nacionalismo ucraíno é basicamente antirruso, o seu gran referente de oposición é Rusia. A fin de contas Rusia considera que Ucraína é parte da nación rusa e hai mitos de orixe compartida. Obviamente hai tamén posturas enfrontadas sobre o pasado recente, sobre quen eran os bos e os malos na II Guerra Mundial, sobre a grande fame ucraína dos anos 1933 e 34, o chamado Holodomor, que na interpretación do nacionalismo ucraíno foi un exterminio ditado por Stalin. Ademais, a recuperación de certas figuras históricas do pasado dos nacionalistas ucraínos, que na II Guerra Mundial combateron cos nazis e son venerados como heroes, fai que dende Rusia se axite o espantallo de que son os nazis os que están no Goberno ucraíno, o que non é exactamente certo porque Ucraína é unha sociedade moi plural, hai un sector extremista, pero tamén o hai en Rusia.

Conflito

Máis alá da intervención de Rusia, como se pacifica a nivel interno o choque entre ucraínos prorrusos e antirrusos?

Ucraína é un país moi dual. Hai unha parte occidental, Galitzia, que formaba parte do imperio austrohúngaro ata 1918 e, polo tanto, non estaba suxeita a influencia cultural rusa. Alí é onde o sentimento nacionalista está máis arraigado. Logo hai unha parte oriental que maioritariamente é rusofalante. Hai unha parte da poboación que considera que estes pseudonazis do pasado son heroes da independencia de Ucraína e outra parte considera que o mellor que fixo Ucraína foi loitar na II Guerra Mundial xunto ao exército soviético. Eu teño un libro no prelo que se chama Volver a Stalingrado. El frente del Este en la memoria europea e un dos capítulos máis interesantes é o de Ucraína, porque hai moitas representacións do pasado. Tamén hai moitos ucraínos que se senten culturalmente rusos pero que son partidarios da independencia do seu país. Ver tanques rusos nas rúas é unha imaxe moi potente, que nos fai recuar 50 anos, parece que esteamos en Praga en 1968.

O que está facendo Rusia é unha intervención ou unha invasión?

É unha invasión, non ten outra definición, porque ademais non houbo unha provocación por parte da Otan nin de Ucraína. Moita xente ten o reflexo automático de dicir que os Estados Unidos son malos por definición, pero isto é unha invasión a unha nación soberana por parte dun poder autocrático. Non ten volta de folla, é unha invasión con todas as da lei, que agardemos que non se convirta nun baño de sangue, porque os ucraínos están por resistir. De feito, semella que están a ofrecer moitísima máis resistencia da que esperaban os rusos.

Cando falamos de ditadores describímolos como persoas excéntricas, cun matiz de tolemia. É algo real ou forma parte dos adornos literarios que se poñen arredor de figuras determinantes?

Toda persoa que concentra poder executivo, antes ou despois, acaba endeusándose. Isto ocorre incluso con alcaldes de cidades, con presidentes da Xunta... Ademais, adoitan estar arrodeados de aduladores, e máis no caso de autócratas semiditadores, como é o caso. Putin non é como Hitler, que daba moitos discursos, escribiu Mein Kampf e deixou unha sorte de programa máximo xa debullado. Putin semella ir improvisando, pero creo que o seu programa é a reconstrución da Rusia Imperial. Hai unha nostalxia dun tempo no que Rusia era respectada e temida. Nese anceio están máis cidadáns rusos, pero se iso se vai traducir nun conflito enquistado con Ucraína, custoso en vidas, contra un país que moitos rusos consideran moi próximo... a cousa cambia. Non é como os chechenos, que teñen mala sona en Rusia, os ucraínos son considerados xente moi próxima e pode que a opinión pública se lle volva en contra a Putin. A proba é que non houbo manifestacións patrióticas que saísen a aclamar a Putin. A poboación rusa abanea entre a apatía e o silencio, e logo hai unha minoría que protesta.