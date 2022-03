Hoxe a estación central de Leópolis mudou. Xa non se ven as aglomeracións doutros días. Todo está máis organizado, e o fluxo de refuxiadas, que non para, vai un pouco máis lento. Cada vez hai máis voluntarias e voluntarios que veñen axudar. Por todas partes hai moreas de caixas con roupa e nelas as que menos teñen remexen buscando esa prenda que lles axude a espantar o frío. Din as previsións que nos vindeiros días poderiamos chegar aos 20 graos baixo cero.

Hoxe o fluxo do tránsito ferroviario tamén mudou de sentido. Por primeira vez nos 8 días que levamos aquí vimos partir trens cheos de militares cara á fronte. Son na súa meirande parte rapaces moi novos. Míroos e penso en cantos han voltar. A algúns véñenos despedir as súas mozas. Esas olladas que intercambian non poden ser máis sinceras. Non vexo medo neles. En serio, parecera que eu buscara esa cara de medo, de susto, pero non a vexo. Algúns semellan perdidos. Outros mírannos orgullosos mentres os fotografamos. Non hai nais nin pais despedíndoos. Só algunhas mozas. Hoxe falei co pai dunha rapaza de 17 anos, Katia, que está a loitar en Kiev. Díxome que el xa tiña asumido que non a ía volver ver. Que así era máis doado de levar. Dicíame que malia el ser pacifista entendía a decisión da súa filla. E que estaba orgulloso. Nada máis que dicir.

Esas mozas que hoxe se despedían nas plataformas da estación central de Leópolis de seguro onte recibiron flores dos seus mozos que hoxe marchan a loitar. Porque esa é a tradición nesta zona, en todos os países que algunha vez formaron parte da Unión Soviética. Así celebran eles o Día da Muller, dándolles flores. Non o souben ata hoxe.

Esta mañá, despois da crónica matinal da radio fun dar unha volta pola cidade. Precisaba pateala máis. Sinto que levo días nunha burbulla e non sei nin onde estou. Durante o paseo decidín que quería comprar unha flor. Non sei por que, veume a idea á cabeza así, de súpeto. Quizais o meu subconsciente quería alegrar un pouco o apartamento que nos serve de base de operacións. Non o sei. No supermercado ao que adoitamos ir, á entrada, hai un posto de flores. Sempre que entro a florista regálame un sorriso mentres amaña algún ramo. Hoxe non estaba. Xusto hoxe. Logo souben por que, o día era onte. Pero no supermercado había unhas orquídeas. No supermercado que cada vez ten máis estantes baleiros, aínda venden orquídeas. Collín unha de cor rosa.

Pensaba que os meus compañeiros se ían rir de min ao verme chegar con ela. Encantoulles o detalle. Di un refrán xaponés que o mundo é sufrimento baixo un mantel de flores.