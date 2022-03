Ataque contra el teatro de Mariupol dejó 300 víctimas

Unas 300 personas refugiadas en el teatro de la ciudad ucraniana de Mariupol murieron en el bombardeo ruso del pasado 16 marzo, han asegurado este viernes las autoridades locales, que se basan en los testimonios de los supervivientes. "Hay información de testigos presenciales de que murieron en torno a 300 personas en el Teatro del Drama de Mariupol como resultado del bombardeo de un avión ruso," anunció el Consejo Municipal de la ciudad, cercada por fuerzas rusas, en su canal de Telegram. "Queríamos creer hasta el final que todo el mundo consiguió salvarse. Pero las palabras de los que estaban dentro del edificio en el momento del ataque terrorista dicen lo contrario," prosigue el mensaje.

Unas 130 personas fueron rescatas con vida del refugio antiaéreo construido bajo el teatro de la ciudad portuaria, según informó la semana pasada la comisionada de Derechos Humanos del parlamento ucraniano, Liudmyla Denisova. Según las autoridades ucranianas, en el sótano del teatro solían refugiarse entre 1.000 y 2.000 personas, pero no han sido capaces de determinar el número de personas que se encontraban dentro en el momento del bombardeo. Por ello, se desconoce el número de los que pueden encontrarse todavía sepultados bajo los escombros.

Las tropas rusas controlan ya la parte este de la ciudad, que ha sido arrasada por los combates y en la que permanecen cercados unos 100.000 habitantes sin apenas agua, electricidad, y suministros básicos como alimentos o medicinas. El Ministerio de Defensa ruso atribuyó la destrucción del teatro al ultraderechista batallón ucraniano Azov, al que acusó de haber volado el teatro como provocación, mientras Moscú dijo que bombardeó el edificio porque en él se escondían combatientes.

Rusia denuncia que Occidente le ha declarado una guerra total híbrida

Occidente ha declarado a Rusia una guerra híbrida total, pero no ha logrado el objetivo de aislarla, afirmó este viernes el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al comentar las sanciones impuestas contra su país tras el inicio de la campaña militar en Ucrania. "Hoy nos han declarado una verdadera guerra híbrida, una guerra total", afirmó en una reunión del Fondo de Apoyo a la Diplomacia Pública de Rusia.

Lavrov recordó que el término de "guerra total" fue usado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. "Ahora es mencionado por muchos políticos europeos cuando explican lo que quieren hacer con Rusia, y no ocultan sus objetivos; los declaran públicamente: destruir, quebrar, aniquilar, asfixiar la economía rusa, y a Rusia en general", afirmó.

Observó que "el desenfreno de las sanciones" muestra con claridad "que todos esos valores que todo el tiempo nos inculcaban nuestros colegas occidentales, me refiero a la libertad de expresar sus opiniones, la economía de mercado, la inviolabilidad de la propiedad privada, la presunción de inocencia, no valen nada para ellos". "En cuanto Occidente necesitó hacer algo concreto en contra de Rusia, desechó estos valores", denunció. No obstante, aseveró que pese a todos los esfuerzos, Occidente no ha logrado aislar a Rusia.

"Diré más. Nosotros no tenemos la menor intención de autoaislarnos; tenemos muchos amigos, aliados, socios en el mundo, una gran cantidad de asociaciones internacionales con las que Rusia trabaja con países de todos los continentes, y continuaremos haciéndolo", afirmó.

El jefe de la diplomacia rusa arremetió contra la resolución de condena a la llamada "operación especial militar" de Rusia en Ucrania aprobada este miércoles por la ONU en la que también se exigió la retirada inmediata de las tropas rusas. De los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, 141 respaldaron el texto y cinco votaron en contra: la propia Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea.

Ucrania eleva a 135 el número de niños muertos tras un mes de guerra

Las autoridades de Ucrania han elevado este viernes a 135 el total de niños muertos en el marco de la ofensiva militar lanzada el 24 de febrero por Rusia por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, un conflicto que ha dejado ya más de mil civiles muertos, según datos de Naciones Unidas.

La Fiscalía ucraniana ha señalado en un mensaje en Telegram que un total de 135 niños han muerto y 184 han resultado heridos desde el inicio de las hostilidades. Así, ha detallado que dos niños murieron el jueves en ataques con artillería rusos contra zonas de la región de Donetsk y ha agregado que otros tres resultaron heridos en Melitópol por la explosión de una mina.

Asimismo, ha subrayado que 566 instituciones educativas han sufrido daños materiales, de las cuales 73 han quedado totalmente destruidas, entre ellas 230 escuelas y 155 guarderías. A ellas se suman otras 40 instalaciones como centros médicos, escuelas de arte, centros deportivos y bibliotecas.

A month of war in #Ukraine



Millions of people had to leave their homes, thousands of Ukrainians were killed or injured. And that's according to conservative #UN estimates. The real figures, the organization admits, are much higher. pic.twitter.com/yL2hJMrToC — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

Onu: nivel de víctimas y destrucción apuntan a crímenes de guerra

El elevado número de víctimas civiles y la amplitud de la destrucción de la infraestructura civil en la guerra de Ucrania indican que se ha violado el derecho humanitario internacional y cometido crímenes de guerra, dijo hoy la representante de la Oficina de Derechos Humanos de la Onu en este país.

"La magnitud de las víctimas civiles, así como el daño contra objetos civiles sugieren de manera muy fuerte la violación del derecho humanitario internacional en ataques indiscriminados", explicó por videoconferencia la representante del organismo, Matilda Bogner.

EE UU aspira a aumentar un 67,5 % las exportaciones de gas a la UE

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió este viernes ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a hacer todo lo posible para aumentar un 67,5 % las exportaciones de gas natural licuado (GNL) a la UE en apoyo de los esfuerzos del bloque para desprenderse de los hidrocarburos rusos. En concreto, Washington quiere enviar al año 15 bcm (miles de millones de metros cúbicos) más a la Unión Europea, lo que supondría elevar la cantidad total anual hasta los 37 bcm, mientras que Estados Unidos envió 22,2 bcm de gas natural licuado al bloque en 2021.

El objetivo de la UE dentro de su plan para desengancharse de los 155 bcm anuales de gas ruso pasa, entre otras cosas, por aumentar en 50 bcm sus exportaciones de gas natural licuado procedentes de Estados Unidos, pero también de Catar, Egipto o los países de África Occidental. Biden, por su parte, se mostró consciente de que "eliminar un gas ruso tendrá un coste para Europa", pero esta meta es la correcta "desde el punto de vista moral" porque pondrá tanto a la UE como a Estados Unidos "sobre una base estratégica más fuerte".

#American volunteers on the battlefield in the #Kyiv region



They liberated the village, which had been under #Russian occupation for almost a month. pic.twitter.com/Lh67gAiI2c — NEXTA (@nexta_tv) March 24, 2022

Rusia asegura que su expulsión del G20 "no será mortal"

Rusia afirmó este viernes que su eventual expulsión del Grupo de los Veinte (G20) por la "operación militar especial" en Ucrania "no será mortal", aunque destacó la importancia de la cooperación en ese formato. "En lo que respecta al G20, es importante, pero, por otra parte, en las condiciones actuales, cuando la mayoría de sus miembros se encuentran en situación de guerra económica con nosotros por iniciativa propia, tampoco será mortal", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Según Peskov, "en condiciones de violación de todas y cada una de las normas de la Organización Mundial del Comercio y del derecho internacional, es necesario construir nuevos vectores de relaciones en todos los ámbitos".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, opinó este jueves que Rusia debería ser expulsada del G20 y advirtió de que su Gobierno "responderá" si Moscú usa armas químicas en territorio ucraniano. El Kremlin comentó también esas palabras para asegurar que se trata de "un intento de desviar la atención del escándalo" que ha causado en el mundo la información sobre los laboratorios biológicos de EE UU en Ucrania.

Robles anuncia el envío de más armas y una ambulancia blindada

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que en los primeros días de la semana que viene saldrá un nuevo avión con material ofensivo para Ucrania, así como una ambulancia blindada para ayudar a sacar a los heridos que hay en Mariúpol. Asimismo, ha señalado que un par de días después se va a realizar otro envío con material humanitario.

Mueren cuatro civiles en el ataque contra una clínica en Járkiv

Cuatro civiles murieron y otros tres resultaron heridos a consecuencia de un ataque ruso contra un centro médico en Járkiv, en el noreste de Ucrania, según afirmó la policía local. Las tropas rusas atacaron con lanzacohetes múltiples el edificio, situado en el distrito de Stavnaya Yanska y que albergaba un punto de reparto de ayuda humanitaria, señaló la policía, que subrayó que no existe ninguna instalación militar en las inmediaciones.

El ataque, que se produjo a las 7.45 de la mañana hora local, dejó siete heridos, cuatro de los cuales murieron a consecuencia de sus lesiones.

Aplazan un concierto de Kusturica denunciado por la comunidad ucraniana

El Palau de la Música Catalana ha "aplazado" el concierto de Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, programado para el día 30 de marzo, tras las protestas de miembros de la comunidad ucraniana en Cataluña, que anunciaban concentraciones contra la actuación de un artista que vinculan con el régimen ruso.

La institución barcelonesa y el Orfeó Català han expresado en los últimos días su "rotundo rechazo a la violencia" y han condenado "la guerra declarada por Rusia a Ucrania", manifestando que el compromiso con la paz"es condición indispensable para cualquier manifestación artística en sus escenarios".

El concierto de Kusturica estaba programado dentro del ciclo Banco Mediolanum Festival Mil.lenni, pero la presencia del músico serbio había suscitado las quejas de miembros de la comunidad ucraniana en Cataluña que habían hecho pública una carta de protesta en la que califican su presencia en Barcelona como "una vergüenza". En su misiva, aseguran que Kusturica colabora con el teatro Académico Central del Ejército Ruso y denuncian que el músico "justifica a dictadores como (Vladímir) Putin".

Los miembros de la comunidad ucraniana amenazaban con boicotear el concierto organizando ante el Palau de la Música con una protesta durante la actuación del músico serbio y en los días previos. Además, reclaman la cancelación de otros conciertos de músicos y orquestas que, a su juicio, están "asociados al régimen de Putin", concretamente los de la St. Petersburg Philharmonic & Yuri Temirkanov (22.5.2022) y de Julia Lezhneva con la OBC (16.7.2022).