El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó este miércoles que quienes promovieron la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) sin un plan sobre cómo llevarlo a cabo de forma segura "tienen un lugar especial en el infierno". "Me he estado preguntando qué aspecto tiene ese lugar especial en el infierno para aquellos que promovieron el Brexit sin ni siquiera un esbozo de un plan de cómo llevarlo a cabo de forma segura", declaró el político ante la prensa tras reunirse con el primer ministro de la República de Irlanda, Leo Varadkar.

Añadió que la postura "favorable" al Brexit (salida del Reino Unido de la UE) de la primera ministra británica, Theresa May, y del líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, "descarta" la posibilidad de no llevar a cabo la retirada británica del club comunitario. "Hoy no hay fuerza política ni liderazgo efectivo para permanecer (en la Unión Europea)", señaló en referencia a la posibilidad de que Londres retire el Brexit y siga en la UE. Indicó que dice eso "sin satisfacción", pero resaltó que no se puede "argumentar en contra de los hechos".

En cualquier caso, destacó que le consta que "todavía un gran número de personas en el Reino Unido y en el continente, así como en Irlanda", desean la anulación del Brexit. "Siempre he estado con vosotros con todo mi corazón, pero los hechos son inequívocos", constató.

May viajará este jueves a Bruselas con la intención de renegociar la salvaguarda para evitar una frontera física en Irlanda

Tusk añadió que "la tarea más importante" es prevenir una salida del Reino Unido sin acuerdo y resaltó que la UE no va a realizar una nueva oferta a Londres, a pesar de que May viajará este jueves a Bruselas con la intención de renegociar la salvaguarda para evitar una frontera física en Irlanda incluida en el pacto de salida cerrado entre Bruselas y el Gobierno británico. Así, recordó que en la cumbre de líderes de la Unión de diciembre se decidió que el acuerdo de salida "no está abierto para la renegociación".

"Espero que oigamos de la primera ministra May una sugerencia realista sobre cómo salir del 'impasse', en el que el proceso de la salida ordenada del Reino Unido de la UE se encuentra, tras las últimas votaciones en la Cámara de los Comunes", aseguró en referencia a la enmienda aprobada en Westminster que aboga por renegociar la salvaguarda irlandesa.

Varadkar: "Los acontecimientos en Londres y la inestabilidad en la política británica las últimas semanas demuestran exactamente por qué necesitamos una garantía legal"

El presidente del Consejo Europeo reiteró que la prioridad "principal" para el club comunitario sigue siendo la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. "No jugaremos con la paz ni pondremos una fecha de caducidad a la reconciliación. Y ese es el motivo por el que insistimos en la salvaguarda. Danos una garantía creíble para la paz en Irlanda del Norte y el Reino Unido dejará la UE como un amigo fiable", declaró.

Si bien admitió que "un sentido de la responsabilidad" le impulsa a prepararse para "un posible fiasco", dijo creer que una solución "común" sobre el Brexit con el Reino Unido es "posible".

Por su parte, Varadkar, repitió que el acuerdo alcanzado con Londres es "el mejor posible" y apuntó que el club comunitario no desea emplear la salvaguarda, pero que "se necesita como garantía legal para garantizar que no se vuelve a una frontera física en la isla de Irlanda". "Creo que los acontecimientos en Londres y la inestabilidad en la política británica las últimas semanas demuestran exactamente por qué necesitamos una garantía legal y una solución operativa que sabemos que funcionará y perdurará", comentó.

También destacó que la cuestión irlandesa es "un asunto fundamental de la UE" y que los Veintisiete permanecerán "unidos".